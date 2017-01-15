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15 Ocak 2017 Pazar 13:11

SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAVI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ YARIN BAŞLIYOR

SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAVI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ YARIN BAŞLIYOR
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Sürücü eğiticisi sınavı için başvuru süreci yarın başlıyor.

Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre başvurular 27 Ocak tarihine kadar Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

Kayıt sırasında adaylardan şu belgeler isteniyor:

“Doğum Kayıt Belgesi. (25 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamalı.), Son mezun olduğu okulun diploması (En az lise veya dengi okul mezunu olmalı).

Eğitici Ruhsatı verilmesi amacıyla dilekçe sunduğu motorlu araç tipini kullanmak için en az 5 yıllık bir sürüş ehliyetine sahip olmalı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi.

Sağlık Kurulu Raporu.
Polis Genel Müdürlüğü’nden şimdiye kadar sürüş ehliyetine el konulmadığını ve sürüş ehliyeti almaktan men edilmemiş olduğunu gösteren bir belge.”


 
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