SÜRÜCÜ ÇARPTI SONRA DA KAÇTI

Lefkoşa’da Yakın Doğu bulvarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza dün sabah saat 07.00 sıralarında, Lefkosa’da Yakın Doğu bulvarı üzerinde, kimliği meçhul şahıs, yönetimindeki MA 681 plakalı salon araç ile aşırı süratli ve dikkatsizce fuar kavşağına doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan beton korkuluklara ardından da spor kompleksi içerisinde bulunan ağaca çarptı.



Kaza sonrası araçta bulunan bir kişi yaralanarak kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.



Araç sürücüsü olay yerinden ayrıldığından ismi henüz tespit edilemedi.



YEŞİLKÖY’DE TRAFİK KAZASI



Öte yandan Yeşilköy’de meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki Cemalettin Açık ağır yaralandı.



Yeşilköy içinde, dün sabah 08.15’te, Gelincik sakinlerinden Cemalettin Açık, yönetimindeki JK 938 plakalı sdün on araç ile Erenköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen Erenköy sakinlerinden Varol Sandal (E-39) yönetimindeki NP 142 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu Açık ağır yaralı, Sandal ise hafif yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.