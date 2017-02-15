SÜRPRİZ KARŞISINDA DİLİ TUTULDU!

Sevgililer gününde aşk tazelediler

14 Şubat sevgililer günü dolayısı ile dün sevgililer birbirlerine en özel ve güzel sürprizleri hazırlarken, Mağusa’da günler öncesinden eşine kusursuz bir sürpriz hazırlığında olan Nejdet Öztürk eşi Meys Öztürk’e unutulmaz bir gün yaşattı. Romantik eş Nejdet Öztürk, eşi için satın aldığı Mercedes marka aracı sevgililer güne özel hazırlatarak çekici üzerinde eşinin işletmeciliğini yaptığı iş yerinin önüne getirip aracı kapıya indirdi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Meys Öztürk aracın eşi tarafından kendine alındığını fark edince mutluluktan havalara uçtu, sürpriz karşında dili tutuldu. Masal adında dünyalar tatlısı bir kız çocuğu sahibi çift alkışlar arasında aşk tazeledi. Günlerden beri eşi için kusursuz bir sürpriz hazırlayan Nejdet Öztürk aracın içini de güne özel kalpli balonlarla doldurdu. Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.Havadis