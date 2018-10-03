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Surlariçinde Yaşayan Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Ve Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Surlariçinde Yaşayan Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Ve Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

03 Ekim 2018 Çarşamba 06:42
Surlariçinde Yaşayan Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Ve Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik, "Bir adım da sen at, biz birlikte güçlüyüz" sloganıyla gerçekleştirildi. 

Arabahmet Kültür Merkezinde dün akşam yer alan etkinliğe, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, akademisyenler, çocuklar ve aileler katıldı. 

Etkinlikte "Koruyucu önlemler" slayt gösterisi yapıldı. Slayt gösterisinde; koruyucu önleme faaliyetlerinde ailenin rolünün önemine vurgu yapıldı, ailelere çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri, zaman ayırmaları, önem vermeleri ve dinlemelerinin önemine dikkat çekildi. 

ÖZGÖKER
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Uğur Özgöker, çok değerli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade ederek, Üniversite olarak gelecek nesillere eğitim yanında bölgede yaşayan ailelere ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk etkinliği de düzenlemekten mutlu olduklarını söyledi. 

Özgöker, Üniversitenin tarihi bir mekanda bulunduğunu ve bu tarihi mekanlarda yaşayan aileler ile çocuklarına bu tarihi mekanların önemini aktarmaktan mutluluk duyduklarını, bunun yanında sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem verdiklerini, ailelere ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik eğitimler düzenlediklerini anlattı. 

Eğitimlerin ücretsiz verildiğini ifade eden Özgöker, eğitimlerde özellikle bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma, kendini tanıma ve geliştirme gibi konulara önem verdiklerini söyledi.

ÇELER 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, slayt gösterisini izlerken kendi çocukluğunu anımsadığını dile getirerek, bugünlere, çocukluktan aldığı eğitimin yanı sıra ailesinden aldığı eğitim, kültür ve oynadığı oyunlar ile geldiğini söyledi. 

Çeler, hayvan sevgisi, insan sevgisi, alkollü araç kullanmama, sigara içmeme gibi bilincin de ilk olarak aileden geldiğini, bu bilincin aileden yakalandığını ve yaşam boyu sürdürüldüğünü ifade etti. 

Çeler, ülkede sosyal medya sayesinde her şeyin uzmanı olan kişilerin çoğaldığını ancak bunun yanlış olduğunu, sırf birkaç beğeni daha fazla alınacak diye çocukların istismar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Çeler, çocuk istismarına karşı ve yanında çocukların  kötü alışkanlıklardan uzak durması için de birlikte hareket edilmesinin önemine değindi. 

ÖZYİĞİT 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, bölgenin göz ardı edilmiş veya bir kenara itilmiş gibi hissettirildiğini ancak öğretmenlerin gereken önemi çocuklara verdiğini, fakat çocuklara ailelerin de önem vermesinin, zaman ayırmasının önemli olduğunu vurguladı.

Özyiğit, bu yüzden bölgede gerçekleştirilen tüm etkinliklere önem verdiklerini ifade ederek, ailelere de her zaman destek vermeye hazır olduklarını, çünkü bu bölgenin kendilerinde yerinin ayrı olduğunu kaydetti.

Bölgeyi üst seviyelere taşımak için bölgeye yatırım yapan üniversiteyi de kutlayan Özyiğit, hükümet, bakanlıklar, aileler birlikte yürür ve çocuk istismarı ve uyuşturucu maddelere karşı durulursa başarı sağlanacağına inanç belirtti. 

BESİM 

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, birlikte hareket edilmesi durumunda çocuk istismarı başta olmak üzere kötü alışkanlıklara karşı mücadelenin kazanılacağına inandığını dile getirdi. 

Besim, aidiyet duygusunun önemine vurgu yaparak, yaşanılan topraklara sımsıkı tutunmanın, bu toprakları sevmenin gelecek için aidiyet duygusu yaşatmak için çok önemli olduğunu belirtti. 

Bölgeye yönelik hedefleri olduğunu, bölgeye bir sağlık ocağı, poliklinik kazandırma amacını taşıdıklarını ifade eden Besim, Vakıfların bu konuda kendilerine destek vereceğini söyledi. 

Besim, ülkede el ele verilmesi durumunda çözülemeyecek sorun olmadığını ifade ederek, sevgi saygı çerçevesinde güzeli yakalayacaklarına inanç belirtti. 

Konuşmaların ardından etkinliğe katkı koyan sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinlik kokteyl ile son buldu. 
 

Son Güncelleme: 03.10.2018 09:44
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