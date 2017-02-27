Surlariçin'de Huzur Operasyonu

Lefkoşa’da 150 polisin katılımıyla gerçekleşen huzur operasyonuna suçluların kabusu olan hassas burunlu dedektör köpekler de dahil oldu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önceki gece, başkente çıkarma yaptı.

Yaklaşık 150 polisin katılımıyla gerçekleşen kapsamlı huzur operasyonuna, suçluların kabusu olan hassas burunlu dedektör köpekler de dahil oldu.

22.00 ile 02.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde; pansiyonlar, kumarhaneler, eğlence yerleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapan işletmeler denetlendi.

Polis ekipleri, Surlariçi bölgesinde de kapsamlı arama ve kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, denetimlerde trafikte de kuralsızlığa geçit vermedi.

Sürücüler, kontrollerde en çok süratli araç kullanmak ve seyir halinde iken cep telefonu ile görüşme yapma suçundan rapor edildi.