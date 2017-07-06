Surlariçi Platformu, Lefkoşa Surlariçi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa Surlariçi’nin tarihî dokusu dikkate alınarak insan unsuruyla birlikte kalkınmasını sağlamak ve bölgeyi insanların kaynaştığı, istihdam ve yatırımla katma değer yaratılan bir cazibe merkezi haline getirme vizyonu ile hareket eden Surlariçi Platformu, bu sabah bölgeyi ziyaret ederek, Bedesten-Büyük Hamam-Büyük Han güzergahında incelemelerde bulundu.

Lefkoşa Surlariçi’nin tarihî dokusu dikkate alınarak insan unsuruyla birlikte kalkınmasını sağlamak ve bölgeyi insanların kaynaştığı, istihdam ve yatırımla katma değer yaratılan bir cazibe merkezi haline getirme vizyonu ile hareket eden Surlariçi Platformu, bu sabah bölgeyi ziyaret ederek, Bedesten-Büyük Hamam-Büyük Han güzergahında incelemelerde bulundu.

Arasta’da bölge halkı ve esnafı ile sohbet eden üyeler, Surlariçi Platformu’nun bugüne kadar yaptığı çalışmaları aktardı, platformun çalışmalarına toplumun her kesiminden verilen “eşsiz “destek için teşekkür etti.

Ziyaret sırasında platformdan yapılan açıklamada; Surlariçi’ndeki sorunların tespitine yönelik son zamanlarda bir dizi toplantı gerçekleştirildiği, toplantılar neticesinde Surlariçi’nin demografik özelliklerine ilişkin güncellenmiş bulgulara ulaşılması için platform paydaşlarından Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin yapacağı araştırmanın bu kapsamdaki çalışmalara ışık tutacağı kaydedildi.

Bölgede, aydınlatma alanında yaşanan altyapı yetersizliklerinin çözümünde Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun almakta olduğu inisiyatifin selamlandığı belirtilen açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin “Aile Eğitim Programı” seminerleri verecek oluşundan mutluluk duyulduğu vurgulandı.

Gerek muhtarlar gerekse Lefkoşa Surlariçi’ne yatırım yapan işletmecilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden platform yetkilileri, “Surlariçi’nde, ekonomik ve sosyal bakımdan dezavantajlı kesimler için sürdürülebilir bir sosyal entegrasyon süreci başlatmak ve bu çerçevede sosyal sorumlulukla katılımcılığı teşvik etmek adına gönüllülük temelinde, kâr amacı gütmeden platforma ulaşan değerli yurttaşlarımızın katılımlarına müteşekkiriz” ifadelerine yer verdi.

Bölgede bir kreşi de içine alan Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin hayata geçirilmesi için projenin ana hatlarının oluşturulmaya başlandığı belirtilen platform açıklamasında, platformun çalışma gruplarının oluşturulduğu da bildirildi. Açıklamada, “Her çalışma grubumuz, gönüllülerimizin desteği ile bölgeye yönelik ayrı faaliyetlerde bulunmak üzere ivedilikle kendi alanlarında çalışmalarına başlayacaktır” denildi.

Surlariçi Platformu; Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Kıbrıs Vakıflar Bankası, Yakın Doğu Üniversitesi, Sidestreets Eğitim ve Kültür İnisiyatifi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC Telsim, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve İsviç İletişim’den oluşuyor.