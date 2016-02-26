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Surlariçi Gençlik Merkezi’nin Açılışı Yarın Yapılıyor

Gençlik Dairesi Müdürlüğü ve İş Kadınları Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Surlariçi Gençlik Merkezi”nin açılışı yarın yapılıyor.

Surlariçi Gençlik Merkezi’nin Açılışı Yarın Yapılıyor

Gençlik Dairesi Müdürlüğü ve İş Kadınları Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Surlariçi Gençlik Merkezi”nin açılışı yarın yapılıyor.

26 Şubat 2016 Cuma 11:01
Surlariçi Gençlik Merkezi’nin Açılışı Yarın Yapılıyor
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 Gençlik Dairesi Müdürlüğü ve İş Kadınları Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Surlariçi Gençlik Merkezi”nin açılışı yarın yapılıyor.

Açılış saat 10.30 da Başbakan Ömer Kalyoncu’nun da katılımıyla gerçekleştirilecek.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre “Umudumuz Gençlikte, Gençlik Merkezi Surlar İçinde” sloganıyla hayata geçirilecek Gençlik Merkezi, Lefkoşa’da İş Kadınları Derneği Merkez Binası’nda faaliyet gösterecek.

Merkezde gençler, bilgisayar kursu, satranç kursu, spor aktiviteleri, halk dansları, İngilizce kursu, dans eğitimi, el sanatları, müzik eğitimi, tiyatro ve izcilik alanlarında eğitim alacak.

Gençlik Merkezi açılışında halk dansları gösterisi ve müzik grubunun dinletisi de yer alacak.

DÜZGÜN: “GENÇLERE HİZMET GÖTÜRECEĞİZ”

Gençlik Dairesi Müdürü Hatice Düzgün, Surlariçi’nde donanımlı bir gençlik merkezine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, gençlere sportif, kültürel ve eğitsel olarak hizmet götüreceklerini vurguladı.

Bölge gençlerinin bir çatı altında faaliyetlerde bulanacaklarını ve ileride güzel işlere imza atacaklarını kaydeden Düzgün, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak aynı çatı altında bir aile olacaklarını dile getirdi.

İş Kadınları Derneği’ne de işbirliklerinden ötürü teşekkür eden Düzgün, kültür sanatla ilgili kurum ve kuruluşların, ayrıca tüm gençlerin açılışa davetli olduklarını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Surlariçi Gençlik Merkezi
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