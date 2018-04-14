Suriye krizi: 5 aktörün askeri kapasiteleri neler?

Suriye ordusunun düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki kimyasal silah tesislerinin vurulması emri verdiğini açıkladı. Operasyona İngiltere ve Fransa da destek veriyor. Rusya ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın en büyük müttefiki.

Saldırı öncesi işaretler, Washington’da planlanan muhtemel saldırı türünün, müttefikleri İngiltere ve Fransa’nın olası desteğiyle, uzun mesafeden savaş gemileri veya denizaltılardan füzelerin atılması olduğunu gösteriyordu.

Saldırıda kullanılacak herhangi bir uçağın da, Suriye’nin karadan havaya savunma sisteminin menzili dışında kalması ya da uzaktan kumandalı bir insansız hava aracı olması gerekiyor.

Rus yetkililer, füzelerin vurulacağı ve fırlatıldığı yerlerin hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Peki, başlıca oyuncuların elinde bilinen hangi silahlar var? Ve Rusya ile Suriye nasıl karşılık verebilir?

ABD: Savunma bütçesi – 600 milyar dolar

Güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook’u Akdeniz’de bulunduran ABD, büyük olasılıkla Suriye’deki kimyasal silah üretildiği ya da bulundurulduğu iddia edilen tesisleri hedef alacak.

Böyle bir hamle, savaş uçaklarının düşürülmesi riskini ortadan kaldırıyor.

Bir yıl önce, ABD donanmasına ait iki destroyer, Akdeniz’den Suriye’nin Humus bölgesindeki Şayrat Hava Üssü’ne toplam 59 Tomahawk füzesi atmıştı.

Washington, üste füzelerin atılmasından 72 saat önce düzenlendiği belirtilen bir kimyasal saldırıda kullanılan kimyasal silahların depolandığını savunmuştu.

Tomahawk’ın enine kesiti küçük, alçak irtifada uçuyor ve tespit edilmesi zor. Çok az ısı yayıyorlar ve kızılötesi sistemlerle fark edilemiyorlar.