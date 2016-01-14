Suriye İçin Yardım Kampanyası



Akademi Kıbrıs Gelişim Platformu, “Sana çok iş düşüyor Kıbrıs” teması ile, açlıktan ölümlerin başladığı Suriye’nin Madaya kenti ve ülkedeki Bayırbucak Türkmenleri için yardım kampanyası başlattı.

Akademi Kıbrıs Gelişim Platformu’ndan yapıla açıklamaya göre, kampanyaya destek vermek isteyenler 0533 856 48 48 ve 0533 856 49 49 numaralı telefonları arayarak bilgi alabilecek.

Açıklamada, “Suriye’de durum çok kritik ve her gün açlıktan, hastalıktan ve savaş dolayısı ile ölen çocukların haberleri geliyor… Gelen bilgilerde halkın acilen kuru gıda, ilaç, çocuk maması, çocuk bezi ve battaniye ihtiyaçlarının olduğu bildirilmektedir. Bizler de inşallah bu acil ihtiyaç listesine göre halkımızdan gelecek yardımı insani yardım vakfı aracılığı ile Suriye’ye ulaştıracağız” denildi.