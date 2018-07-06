Sürdürülebilir Tarım, Kampçılık Ve Sanatsal Faaliyetler İçin Alan Düzenleniyor

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 (.): Geçitkale Belediyesi\'ne bağlı Mersinlik Piknik Alanı ile Çınarlı girişindeki Tarım Dairesi\'ne ait zeytinlik alanın, perma kültür (sürdürülebilir tarım), kampçılık ve sanatsal faaliyetler için düzenleneceği açıklandı.Tarım ve Doğan Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeler, Geçitkale beldesinin Cittaslow ağına dahil edilmesi üzerine başlatıldığı kaydedildi.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana, Orman Dairesi Mühendislerinden Ercan Poyraz ile Ercan Bulduk, Mersinlik Piknik Alanı ile Çınarlı köyündeki zeytinlik bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ile Belediye meclis üyesi Cittaslow sorumlusu Bahar Özaktaş heyete eşlik etti.TARIM DAİRESİ’NE AİT ZEYTİNLİK GEÇİTKALE BELEDİYESİ’NE DEVREDİLECEKTarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Çınarlı köyü girişindeki Tarım Dairesi\'ne ait telli zeytinlik alanının Geçitkale Belediyesi’ne devredilmesi yönünde karar aldığı belirtildi.Alınan kararda, belediye tarafından zeytinlik alanının korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasının da hedeflendiği kaydedildi.

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