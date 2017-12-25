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SÜRAT VE CEP TELEFONUYLA KONUŞMAK TRAFİK SUÇLARINDA İLK SIRALARDA

SÜRAT VE CEP TELEFONUYLA KONUŞMAK TRAFİK SUÇLARINDA İLK SIRALARDA

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:05
SÜRAT VE CEP TELEFONUYLA KONUŞMAK TRAFİK SUÇLARINDA İLK SIRALARDA
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Haftalık trafik kontrollerinde süratli araç kullanmak, trafik levha ve işaretlerine uymamak ile seyir halinde cep telefonu ile konuşmak en çok işlenen trafik suçları arasında.

Polisten verilen bilgiye göre, 18-24 Kasım’da yapılan kontrollerde 922 sürücü aleyhinde ileri işleme gidildi.

Kontrol edilen 7 bin 597 araş sürücüsünden, 194’ü süratli araç kullanmak, 148’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 105’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak,  89’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 52’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 41’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak,  23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 19’u alkollü araç kullanmak, 17’si muayenesiz araç kullanmak, 15’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 10’u tehlikeli sürüş yapmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 7’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 189’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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