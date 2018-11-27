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Sungur 9 ay hapis yatacak

Depo sorumlusu olarak çalışmakta olduğu otelin depo bölümüne raf yaptırmak için bir şirketle anlaşan, ardından rafların ücretini ilgili firmaya ödemek üzere muhasebeden temin ettiği 7 bin TL’yi zimmetine geçiren zanlı Mustafa Sungur, hakkındaki davada karar açıklandı. Nüvit Gazi Hacı başkanlığında, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan Girne Ağır Ceza heyeti sanığı hapse mahkûm etti.

Sungur 9 ay hapis yatacak

Depo sorumlusu olarak çalışmakta olduğu otelin depo bölümüne raf yaptırmak için bir şirketle anlaşan, ardından rafların ücretini ilgili firmaya ödemek üzere muhasebeden temin ettiği 7 bin TL’yi zimmetine geçiren zanlı Mustafa Sungur, hakkındaki davada karar açıklandı. Nüvit Gazi Hacı başkanlığında, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan Girne Ağır Ceza heyeti sanığı hapse mahkûm etti.

27 Kasım 2018 Salı 16:36
Sungur 9 ay hapis yatacak

Sungur 9 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kararda, Mustafa Sungur’un 12 Haziran 2018 tarihinde Alsancak’ta meydana gelen “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçundan yargılandığı belirtildi. Sanığın Bovita Winery Otel isimli işletmede depo sorumlusu olarak çalıştığı sürede 50 adet raf yaptırmak üzere şirket muhasebesinden 7 bin TL nakit para aldıktan sonra, rafları yapılması için anlaştığı K.K’ye herhangi bir ödeme yapmayarak kendisine emanet edilmiş olan 7 bin TL nakit parayı sirkat ettiği belirtildi. Sanığın şikâyet üzerine tutuklandığını, soruşturma amaçlı poliste tutuklu kaldığı ve bu süre içerisinde ifade verip suçunu kabul ettiği belirtildi.

Sanık hakkındaki kararda, emanetçi “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçunun güveni sarsıcı ticari ilişkilere zarar veren bir suç olduğu ifade edilerek, sanığı 9 ay hapse mahkûm edildiği açıklandı.
 

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