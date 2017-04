Sunat Atun Cypri Cola Company Fabrikasını Gezdi

Atun” Önceliğimiz Ekonomik Faaliyetlerde Katma Değer Ve Verimlilik Artışı Sağlamak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, son yıllarda ülkemiz ekonomisinde önemli yere sahip ve KOBİGEM kredi ve hibelerinden yararlanıp üretimini ve kalitesini arttıran firmalara ziyaret başlattı. Bu bağlamda ilk ziyaret Alayköy’de Kurulu Cypri Cola Company fabrikasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, beraberinde bakanlık bürokratları ile birlikte Alayköy’de kurulu Cypri Cola Company fabrikasını gezdi.Ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Başkanı Bilal Kendirci ve üst düzey bürokratlarda katıldı.Cypri-Cola Company Ltd. Genel Müdürü Ahmet Gürtuna’nın sunumu ile başlayan ziyarette fabrika ve tesisler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.Sunumun ardından Bakan Atun ve Büyükelçi Kanbay ve beraberindeki heyete fabrika gezdirildi ve buradaki üretim ile ilgili bilgiler aktarıldı.Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ziyarette yaptığı konuşmada; eskiden Yatırım Finansmanı diye bir kavramın ülkede olmadığını anlattı. O günlerde sadece Kalkınma Bankası üzerinden çok dar kapsamlı bir çalışmanın sürdürüldüğünü anlatan Bakan Atun; “2009 yılında hükümete gelmemiz ile birlikte 2010 yılında KOBİGEM’i kurduk ve burada yatırım finansmanları sağlanması için bir takım enstrümanların gerekli olduğunu gördük. Bunun tasarlanması ve uygulanması ve koordine edilmesi için 2010 yılında KOBİGEM’i oluşturduk” dedi.KOBİGEM’in kurulması ile birlikte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktaran Bakan Atun; Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti ile birlikte ilk programı oluşturduklarını ve o günlerde Zirat Bankası üzerinden imalat sanayinin geliştirilmesine yönelik sıfır faizli kredi programı açtıklarını anlattı.İlk başta her kesimden eleştirileri aldıklarını anlatan Bakan Atun” sıfır faizli krediyi ilk açıkladığımızda o günlerde herkes bir şeyler söyledi, ancak program o kadar başarılı oldu ki o programların arkası geldi. Günün sonunda ortaya çıkan katma değeri ve faydası ile beraberinde üretime yönelik yararını görmeye başlanması ile birlikte başvurularda patlama yaşadık. Bu programın devamı olarak üretimi ve üretim teknolojisini yenilemek için imalat sektörüne yönelik hibe programlarına başladık” dedi.Atun, programların değerlendirme aşamasının siyasetten arındırılması için ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için ülkeye Çukurova Kalkınma Ajansının davet edildiğini ve hibe alanında tüm değerlendirme sürecini ajansın üstlendiğini, bu şekilde yararlanıcıların partisine göre değil, projesine göre değerlendirildiğini, bununda milat olduğunu anlattı.Bakan Atun” Bugün ziyaret etiğimiz Cypri-Cola Company Ltd 2016 yılı ihracatları 8,5 Milyon Türk Lirası. Bakanlık olarak navlun desteği ve standart belgeleri için de destek verdik. Firmanın kendi inovasyonu olan ve KKTC’de bir ilk olan cipli damacana sistemi ve standardisyonu Türkiye’den gelen çözüm ortakları ile gerçekleştirdi ve ihracatın tamamının Türkiye yapılmış. Bütün bunlar TC ile yakın ekonomik işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor vesomut olarak bu katma değerin ne kadar önemli olduğunu görmemizi sağlıyor “ dedi.Bakan Atun geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile imzalanan anlaşmalar hakkında da bilgi verdi ve geçen yıl Ankara’da toplanan teknik heyetlerin bu yıl yine iki bakanın başkanlığında ülkemizde toplanacağını söyledi. Bakan Atun “mevkidaşım Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin bize, KKTC ve onun iş adamlarına kapılarını sonuna kadar açmış olması son derece önemlidir. Özellikle Şekerli içecekler kapsam dahiline alınmasıyla bu firmamızın Türkiye’ye olan ihracatı 8.5 milyon TL’ye ulaştı. İhracatımızın önünü böylece açılmış oldu. “Mersin kapısı kapalıdır “ ifadesi basiretsiz şikayetçilere ait bir sokak sloganı olarak tarihe gömüldü” dedi.Rakamlara bakıldığında TC-KKTC işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun ve ortaya çıkan katma değerin ne kadar doğru ve ekonomiye hangi ölçüde yansıdığının görülebildiğini anlatan Bakan Atun “Buğun ziyaret etiğimiz fabrikada 165 çalışan 8,5 Milyon Liralık ihracat yapıyor. Bakanlığımız hibe programı ile kredi programlarından faydalanması ile yapılan yatırım sonucu ortaya çıkan ilave istihdam 35 kişidir. Katma değer dedikleri işte bu. İştiham artışı ve ülkeye döviz girişini bugün burada gelip görmüş olduk. Ben başarılarından ötürü Cypri-Cola Company Ltd yetkililerini ve çalışanlarını kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.Coca Cola gibi bir dünya markasının ülkede üretilmesinin önemli olduğunu söyleyen Atun, bu ve benzeri büyük markaların artık KKTC’de çok rahat yatırım yapabildiklerini görmeye başlamaktan ötürü mutlu olduğunu da ifade etti.Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’da ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC Ekonomisine katma değer yaratacak desteklerin bundan önce olduğu gibi bundan sonrada da devam edeceğini söyledi.