SULTAN VAHDETTİN’İN TORUNU’NDAN KAÜ OSMANLI KÜTÜPHANESİ’NE ZİYARET

Arabahmet bölgesinde bulunan ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’ne ait olan KAÜ Osmanlı Kütüphanesi Osmanlı Padişahı Vahdettin’in torunlarından Merit oteller grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş tarafından ziyaret edildi.KAÜ Rektör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu tarafından karşılanan Özbaş, KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’nde yer alan eserleri KAÜ Osmanlı Kütüphanesi Sorumlusu Burhan Acar’ın verdiği bilgiler doğrultusunda incelerken, kütüphanenin eşsiz konseptine hayran kalarak, KAÜ ekibi eşliğinde fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunu olan Özbaş, eski bir konağın Osmanlı Kütüphanesi’ne dönüştürülmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Özbaş daha sonra Osmanlı kütüphanesinde bulunan misafir odasında dinlenerek odada bulunan eserleri inceledi. Özbaş’a, verilen molada misafir odasında bulunan ledlerden, konağın tarihçesi ile ilgili görsellerle bilgi aktarıldı.Kütüphane’de bulunan eserleri incelemek adına bolca vakit bulan Merit Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, gerçekleştirmiş olduğu gezi sonunda kütüphanede bulunan anı defterine duygu ve düşüncelerini aktaran bir paylaşımda bulundu. Özbaş’’Miraslarımıza sahip çıkan KAÜ’nin değerli bireylerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’dedi.Özbaş’a bu ziyaretinde Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkan ve üyeleri ile Girne Cosmopolitan Rotary Külübü üyeleri de eşlik ettiler.Gerçekleşen gezinin ardında Sultan Vahdettin torunu olan Hanzade Özbaş KAÜ Osmanlı kütüphanesinden mutlu bir şekilde ayrıldı.