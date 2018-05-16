Süib Süte Verilen Destek Dolayısıyla Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali’ye Teşekkür Etti





Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, süte verilen 15 kuruşluk devlet desteği dolayısıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye teşekkür etti.Yazılı açıklama yapan Başlar, “Ülkenin içinde bulunduğu şu sıkıntılı günlerde dövizin patlaması, hayvancının dövize endeksli hammadde alış fiyatlarının artmasından doğan sıkıntıları, halkımızın alım gücünün azaldığı bu kriz dönemini büyük bir başarı sağlayarak, hayvancıyı mutlu ederek, imalatçının ve tüketicinin yanında olmayı başarmıştır” dedi.Başlar, Şahali’ye teşekkürlerini sunarak, başarılarının devamını diledi.(GÖZ/HA)