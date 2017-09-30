SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...

Kıbrıs Türk Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği’nin (SÜİB) 10. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.
SUİB’den yapılan açıklamaya göre, birliğe uzun yıllar başkanlık yapan Candan Avunduk’un aday olmadığı kurulda başkanlığa Mustafa Başlar seçildi.
Sanayi Odası’nda yapılan 10. Olağanüstü Genel Kurul’da divan başkanlığını Kemal Öztürk yaptı. Kurulda, "Dernekler ve Birlikler Kanunu’na uygun olarak hazırlanan yeni tüzüğün oybirliği ile onaylandığı" belirtildi.
Faaliyet ve mali raporların okunup aklanmasından sonra, organların seçimine geçildi. Kurulda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri oybirliği ile seçildi. Daha sonra Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında görev bölümü yaptı. Görev dağılımı şöyle:
“YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Musatafa Başlar Başkan
Aslıhan Taylan Asbaşkan
Çağkan Garanti Genel Sekreter
Mehmet Özkoç Sayman
Mustafa Betmezoğlu Üye
Şefket Seren Üye
Rasım Kırmızıgil Üye
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
Candan Avunduk
Mustafa Kaymak
Halil Akbıçak
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Sadık Uğurlubirel
Mustafa Özdeğirmenci.”