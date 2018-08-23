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Sugel: “Hayvan Refahı Yasası Neden Uygulanmıyor?”

Taşkent Doğa Parkı Basın Sorumlusu İbrahim Emre Sugel, festival alanlarında, fuarlarda ve bayram yerlerinde hayvanların, Hayvan Refahı Yasasına rağmen, çekiliş ödülü olarak verildiğini ve uygun olmayan koşullarda barındırıldığını savundu.

Sugel: “Hayvan Refahı Yasası Neden Uygulanmıyor?”

Taşkent Doğa Parkı Basın Sorumlusu İbrahim Emre Sugel, festival alanlarında, fuarlarda ve bayram yerlerinde hayvanların, Hayvan Refahı Yasasına rağmen, çekiliş ödülü olarak verildiğini ve uygun olmayan koşullarda barındırıldığını savundu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
Sugel: “Hayvan Refahı Yasası Neden Uygulanmıyor?”


 Taşkent Doğa Parkı Basın Sorumlusu İbrahim Emre Sugel, festival alanlarında, fuarlarda ve bayram yerlerinde hayvanların, Hayvan Refahı Yasasına rağmen, çekiliş ödülü olarak verildiğini ve uygun olmayan koşullarda barındırıldığını savundu.

Sugel, yaptığı yazılı açıklamada, 2013 yılında hayata geçirilen Hayvan Refahı Yasasının, hayvanların maçlar, çekilişler, bahisler veya benzeri diğer olaylarda ödül, ikramiye veya hediye olarak verilmesini yasakladığına vurgu yaptı ve uygulamada büyük sıkıntılar olduğuna işaret etti.

YASA NE DİYOR?

Beş yıldır yürürlükte olan Hayvan Refahı Yasası Madde 6(3)(1)’de; “Hayvanları, maçlar, çekilişler, bahisler veya benzeri diğer olaylarda bir ödül, ikramiye veya hediye olarak vermek yasaktır" ifadesinin yer aldığına işaret eden Sugel, bu yasaya rağmen halen hayvanların uygunsuz koşullarda barındırılıp kimi festivallerde, bayram yerlerinde ve fuarlarda ödül, ikramiye veya hediye olarak sunulduğunu öne sürüd.

Sugel açıklamasında, bazı hayvanların kaçak, birçoğunun sağlıksız ortam ve koşullarda tutulduğunu, her gece küçücük kafeslerde, gürültülü ve uygunsuz yerlerde barındırıldıklarını, bu durumun ise hayvanlar için “eziyet” olduğunu ifade etti.

ASGARİ ÜCRETİN 6 KATI PARA CEZASI VE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Hayvan Refahı Yasasının cezai yaptırımlarında ise para cezasının yanı sıra hapis cezasının da varlığına vurgu yapan Sugel, bu yasayı çiğneyen gerçek ve tüzel kişiler için brüt asgari ücretin 4 katı tutarında idari para cezasının olduğunu, öte yandan bununla birlikte vakanın mahkemeye intikali ve mahkumiyet halinde ise brüt asgari ücretin 6 katı tutarında para cezasının yanı sıra, 1 yıla kadar hapis cezasının da olduğunu belirtti.

“Bu bayramda bayram yerlerinde ödül olarak canlı hayvan vermeden eğlenemez miyiz, mutlu olamaz mıyız?” ifadelerini kullanan Sugel, sorularının karşılığı olarak, halktan da bu konuda duyarlılık beklendiğini ifade etti.

Sugel açıklamasında şu çağrıyı yaptı:

“Değerli halkımız, lütfen hiçbir mekânda ödül olarak canlı hayvan veren yerlerle muhatap olmayınız, desteklemeyiniz ve suça ortak olmayınız. Suç unsuru tespit ettiğinizde Polise, Veteriner Dairesi’ne, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bildiriniz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bu bayram eziyet gören tüm hayvanların olsun...”

 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 12:57
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