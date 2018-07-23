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Sucuoğlu: “yeterinden Fazla Federal Çözüm Hikayeleriyle Uyutulduk, Artık Uyanma Zamanıdır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs’ta bundan böyle her şeyin aynı olamayacağı bir sürece doğru hızla ilerlendiğini kaydederek “Yeterinden fazla federal çözüm hikâyeleriyle uyutulduk, artık uyanma zamanıdır” dedi.

Sucuoğlu: “yeterinden Fazla Federal Çözüm Hikayeleriyle Uyutulduk, Artık Uyanma Zamanıdır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs’ta bundan böyle her şeyin aynı olamayacağı bir sürece doğru hızla ilerlendiğini kaydederek “Yeterinden fazla federal çözüm hikâyeleriyle uyutulduk, artık uyanma zamanıdır” dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:00
Sucuoğlu: “yeterinden Fazla Federal Çözüm Hikayeleriyle Uyutulduk, Artık Uyanma Zamanıdır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs’ta bundan böyle her şeyin aynı olamayacağı bir sürece doğru hızla ilerlendiğini kaydederek “Yeterinden fazla federal çözüm hikâyeleriyle uyutulduk, artık uyanma zamanıdır” dedi.

Sucuoğlu, kendi başına ve kendine özgü bir sorun olarak gösterilen Kıbrıs adasının, aslında Doğu Akdeniz'de son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerle tam da bu bölge sorunlarının önemli bir parçası olduğunu savundu.

Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz de son yıllarda bulunan ve AB’nin gelecek 200 yıllık doğal gaz ve hatta petrol ihtiyacını sağlayacak zenginlikteki enerji kaynaklarının, KKTC’nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesini, başta AB olmak üzere dünya güçlerinin oyun ve paylaşım kavgalarının tam da göbeğinde tutacağını belirtti.

Atatürk'ün “Kıbrıs çok önemli bir ada ve Türkiye’nin güvenliği için vazgeçilmezdir” tespitinin her geçen gün daha da önem kazandığının altını çizen Sucuoğlu, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs üzerinde uluslararası antlaşmalarla sabit olan haklarını ortadan kaldırmak için her türlü yola ve manevraya başvurulacağı süreçlerin içine girilmek üzere olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, Doğu Akdeniz’de gündeme gelen enerji paylaşım gayretlerinin, TC ve KKTC devletlerinin bu gelişmeleri değerlendirerek var olan sıkı işbirliğini daha da artırması ve daha da geliştirilmesini gerektirdiğini ifade etti.

Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Önümüzdeki zorlu süreç TC ve KKTC kazanılmış tüm haklarının sonuna dek korunacağı ve savunulacağı bir dönem olacaktır. 

Rum komşularımız mı? Bırakın kendi şoven düşünceleriyle, kendilerinden başkasını sevmeyen mikro milliyetçiliklerini yaşadıkları küçük dünyalarında ve rüyalarında yaşamaya devam etsinler. 

Kıbrıs Türk halkının değil 44 yıl, bir yıl dahi kaybedecek zamanı kalmamıştır. Yeterinden fazla federalçözüm hikâyeleriyle uyutulduk, artık uyanma zamanıdır.”

 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 12:11
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