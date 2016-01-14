Sucuoğlu, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti’ni Kabul Etti

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan “Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti” heyetini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre Cemiyet Başkanı Rüşat Aydoğan kabulde, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinliklerine katılmak amacıyla KKTC'de bulunduklarını söyledi, yetkililere nezaket ziyareti yaptıklarını anlattı.

Aydoğan, Kıbrıs Türkü’nün daha ileri bir noktaya ulaşması adına her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Sucuoğlu da, cemiyet üyelerini her zaman KKTC’de görme arzusunda olduklarını kaydetti.