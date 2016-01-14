Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sucuoğlu, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti’ni Kabul Etti

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan “Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti” heyetini kabul etti.

Sucuoğlu, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti’ni Kabul Etti

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan “Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti” heyetini kabul etti.

14 Ocak 2016 Perşembe 17:23
Sucuoğlu, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti’ni Kabul Etti
banner238

 Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan “Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti” heyetini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre Cemiyet Başkanı Rüşat Aydoğan kabulde, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinliklerine katılmak amacıyla KKTC'de bulunduklarını söyledi, yetkililere nezaket ziyareti yaptıklarını anlattı.

Aydoğan, Kıbrıs Türkü’nün daha ileri bir noktaya ulaşması adına her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Sucuoğlu da, cemiyet üyelerini her zaman KKTC’de görme arzusunda olduklarını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim