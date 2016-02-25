Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Turizm” konulu seminer verdi, turizm sektörüne; çevre bilinciyle birlikte yapılacak yeni yatırımlarla ivme kazandıracaklarını söyledi.

Sucuoğlu, Girne Üniversitesi’ni ziyaret etti, rektör vekili Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile görüştü ve burada öğrenci, öğretim görevlileri ve üniversite yetkililerine yönelik turizm konusunda seminer verdi.

Girne Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, seminer sonunda Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu’na, teşekkür plaketi takdim etti.