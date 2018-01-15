SUCUOĞLU: “TOPLUMUN SEVGİSİNİ VE GÜVENİNİ KAZANMIŞ ÖRNEK DEVLET ADAMI KÜÇÜK’Ü ÖZLEM VE SAYGIYLA ANIYORUZ”

DR. KÜÇÜK, 34’ÜNCÜ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILIYOR

SAĞLIK BAKANI SUCUOĞLU, MESAJ YAYIMLADI

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamı olduğunu kaydederek, “Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri’ni 34’üncü ölüm yıldönümünde özlem ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Sucuoğlu, Dr. Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Küçük’ün ve ona inanan arkadaşlarının yaktığı ışığın geleceği aydınlattığını, azim ve kararlılıkla yürünen bu yolun sonunda KKTC’nin ilan edildiğini söyleyen Sucuoğlu, “Her zaman halkla iç içe olan, toplumun sevgisini ve güvenini kazanan örnek lider ve devlet adamı Dr. Fazıl Küçük’ün aziz hatırası önünde şükranla eğiliyorum” dedi.