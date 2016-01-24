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Sucuoğlu Serdarlı Bölgesindeki Yürüyüş Parkurlarını İnceledi

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Şubat ayı sonuna kadar Koruçam’dan – Zaferburnu’na toplam 257 km uzunluğunda 18 yürüyüş parkurunun tamamlanacağını belirtti.

Sucuoğlu Serdarlı Bölgesindeki Yürüyüş Parkurlarını İnceledi

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Şubat ayı sonuna kadar Koruçam’dan – Zaferburnu’na toplam 257 km uzunluğunda 18 yürüyüş parkurunun tamamlanacağını belirtti.

24 Ocak 2016 Pazar 13:26
Sucuoğlu Serdarlı Bölgesindeki Yürüyüş Parkurlarını İnceledi
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SUCUOĞLU: “ŞUBAT AYI SONUNA KADAR KORUÇAM’DAN – ZAFERBURNU’NA TOPLAM 257 KM UZUNLUĞUNDA 18 YÜRÜYÜŞ PARKURU TAMAMLANACAK”

 Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Şubat ayı sonuna kadar Koruçam’dan – Zaferburnu’na toplam 257 km uzunluğunda 18 yürüyüş parkurunun tamamlanacağını belirtti.

Sucuoğlu, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların turizmden para kazanması için her yürüyüş parkurunun bitiş noktasını bölgedeki köylerde sonlandıracaklarını belirterek, bu proje ile köylerde pansiyonculuğun da başlayacağını ve yerel üretimin destekleneceğini kaydetti.

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar’ı ziyaret etti ve bölgedeki yürüyüş parkurlarını inceledi.

Turizm Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Serdarlı, Görneç ve Ergenekon’daki yürüyüş parkurlarını inceleyen bakan Sucuoğlu’na, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli ile Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Proje Koordinatörü Gülcan Yalınca da eşlik etti.

Sucuoğlu, ilk ziyareti Serdarlı’da bulunan Durmuş Dede Türbesi’ne yaptı ve türbelerin inanç turizmi kapsamında turizmin hizmetine açılabileceğini söyledi.

“KERPİÇ BİNALARIN KORUNUP, RESTORE EDİLMESİ TEŞVİK EDİLECEK”

Sucuoğlu, bölgede yer alan ve restorasyon ihtiyacı bulunan tarihi kerpiç binaları da inceleyerek, özellikle kerpiç evlerin aslına uygun bir şekilde restore edilerek korunmasının, kırsal turizmin gelişimine katkı yapacağına inanç belirtti.

Sucuoğlu, korunup restore edilen kerpiç yapıların yöresel konaklama ve yerel yemeklerin sunulduğu lokanta gibi hizmetler için kullanılmasının da teşvik edileceğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, Şubat ayı sonuna kadar Koruçam’dan – Zaferburnu’na toplam 257 km uzunluğunda 18 yürüyüş parkurunun tamamlanacağını belirterek, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların turizmden para kazanması için her yürüyüş parkurunun bitiş noktasını bölgedeki köylerde sonlandıracaklarını anlattı.

Sucuoğlu yapılması düşünülen bu proje ile köylerde pansiyonculuğun da başlayacağını ve yerel üretimin destekleneceğini belirtti.

Avrupa’da özel ilgi turizm modelinin daha çok benimsendiğini ifade eden Sucuoğlu, yürüyüş turizminin de özel ilgi turizminin bir parçası olduğunu vurguladı.

Ülkede dağ ve deniz manzarası eşliğinde yürünebilen bir çok yürüyüş parkuru olduğunu ifade eden Sucuoğlu, gerek iklimi gerekse doğası ile Kuzey Kıbrıs’ın yürüyüş turizmi için çok uygun olduğunu ifade etti.

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