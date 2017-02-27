SUCUOĞLU: “LABORATUVAR YANGININDA DA SONRASINDA DA RADYASYON BULGUSUNA RASTLANMADI”

“LABORATUVAR YANGININDA DA SONRASINDA DA RADYASYON BULGUSUNA RASTLANMADI”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, yapılan incelemeler sonucu, Devlet Laboratuvarı yangınında ya da sonrasında bölgede radyasyon bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Sucuoğlu Devlet Laboratuvarı yangınıyla ilgili yaşananlar ve gelinen nokta hakkında basın toplantısı düzenledi.

Bakanlık bürokratları ve Devlet Laboratuvar Müdürü Mehmet Tatar’ın rahatsızlanması sonucu bu göreve atanan Doğuş Elmas’ın hazır bulunduğu toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Sucuoğlu, polis araştırması sonucu yangının elektrik kısa devresinden çıktığının belirlendiğini ve sonucun sigorta şirketine bildirildiğini kaydetti.

İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı ve Polis yardımıyla söndürülen yangından sonra 23 Aralık’ta enkaz kaldırmak için profesyonel firmalarla temasa geçildiğini dile getiren Sucuoğlu, 26 Aralık’ta teknik firma yetkililerinin cihazlarla ilgili durum değerlendirmesi yaptığını anlattı.

Adli Kimya Fen Şubesi ve Besin Analizleri Şubesi dışında kalan bölümlerdeki aletlerin çok zarar görmediğini aktaran Sucuoğlu, 28 Aralık’ta Gazi Üniversitesi’nden gelen teknik heyetin hasar tespit çalışması yaptığını ve laboratuvarın zarar gören duvarları ve topraktan örnek alarak test için Türkiye’ye gönderildiğini dile getirdi.

Sucuoğlu, 4-9 Ocak tarihleri arasında Avrupa Birliği ve TC Çevre Mevzuatı’na uygun olarak enkaz kaldırma çalışması yapıldığını anlatarak, bu süreçte sürekli ölçümler yapıldığını, değerlerin yükseldiği dönemlerde çalışmalara ara verildiğini dile getirdi.

Temizlik sürecinde olumsuz bir durum yaşanmadığını dile getiren Sucuoğlu, 8- 9 Ocak’ta yapılan ölçümlerde gerek ILO gerek AB normları gerek TC Çalışma Mevzuatı açısından insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir unsura rastlanmadığını kaydetti.

9-18 Ocak’ta yangından az etkilenen 4 analiz laboratuvarının genel temizliğinin yapıldığını söyleyen Bakan Sucuoğlu, 19 Ocak’ta bu dört bölümde, diğer iki bölüm kapalı ve izole olacak şekilde kısmen hizmete başlandığını kaydetti.

3 Şubat’ta Türkiye’de iş hijyeni ölçümleri konusunda yetkili Alka Çevre Laboratuvarı’ndan ölçüm talebinde bulunulduğunu anlatan Sucuoğlu, 6 Şubat’ta İnşaat Mühendisleri Odası ekibinin beton ve demir sağlamlığı testi yaptığını iletti.

SIVA KAZINIP YENİ SIVA YAPILACAK

15 Şubat’ta Planlama ve İnşaat Dairesi kontrolleri sonucu, yangından etkilenen bölgelerde sıvanın kazınması, yeniden sıva yapılması ve ilgili yerlerin boyanması kararı alındığını kaydeden Sucuoğlu, inşaat çalışmaları sırasında görev yapacak kişilerin koruyucu kıyafetler giyeceğini de anlattı.

Sucuoğlu, 16-17 Şubat’ta tüm laboratuvarda 8 saat boyunca, hava, duvar ve toprakta analizler yapıldığını ve gönüllü olarak laboratuvarda bulunan kişilerin üzerine takılan cihazlarla araştırma yürütüldüğünü kaydetti.

ANALİZ SONUÇLARI KANSEROJEN DEĞERİN BİNDE BİRİ KADAR

Bu tetkikler sonucu herhangi bir soruna rastlanmadığını anlatan Bakan Sucuoğlu, analiz sonuçlarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen kabul edilen değerin binde biri kadar olduğunu vurgulayarak, çalışanlardan zaman zaman dilde kuruluk ve rahatsız edici bir koku olduğu şikâyeti üzerine, çalışanlara idari izin verildiğini ve binanın bir haftadır kullanılmadığını da kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin de Cuma günü radyasyon ve havada asılı kalabilen ağır metaller ile ilgili gün boyu analizler yaptığını, neticesinde ise herhangi bir radyasyona rastlanmadığı bilgisini de verdi.

RADYASYON DEDEKTÖRÜ SİNYAL VERMEDİ

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarı’nın, Türkiye Atom Enerji Kurumu’nun Mersin-Anamur radyasyon detektörüne bağlı olduğunu ve detektörün yangından itibaren bugüne dek en ufak bir sinyal vermediğini de anlattı. Sucuoğlu bu bilginin Türkiye Atom Enerji Kurumu resmi internet sitesinden de görülebileceğini söyledi.

Yine de her ihtimale karşı personele kan tahlili yapıldığını anlatan Sucuoğlu testler sonucu kötü bir bulguya rastlanmadığını aktardı.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu Devlet Laboratuvarı Müdürü Mehmet Tatar’ın geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’a gönderilmesi konusundan da bahsetti.

Mehmet Tatar’ın dilinde yara oluşması üzerine burada gerekli tetkiklerin yapıldığını kanda pıhtılaşma ile ilgili bir sıkıntı tespit edilmesinin ardından ise, Türkiye’ye gönderildiğini anlatan Sucuoğlu, Tatar’ın dilindeki yaranın kapandığını ve kandaki pıhtılaşmanın da normal düzeye geldiğini kaydetti.

Bakan Sucuoğlu Devlet Laboratuvarı’nın Veteriner Dairesi’ne bağlı laboratuvara taşınacağını ve bu amaçla Türkiye’den ekip geleceğini de söyledi.

LABORATUVARIN MESKUN MAHAL DIŞINA ALINMASI GÜNDEMDE

Laboratuvar’un inşa edildiği dönemde o bölgede çok fazla konut olmadığını ancak bölgenin yapısının değiştiğine işaret eden Sucuoğlu, laboratuvarın meskûn mahal dışına alınmasının da gündemde olduğunu dile getirdi.

ELMAS: “TÜM ANALİZLERİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Devlet Laboratuvarı Müdürü Mehmet Tatar’ın rahatsızlığı nedeniyle Laboratuvar Müdürlüğüne atanan Adli Kimya Fen Şube Amiri Doğuş Elmas, Veteriner Dairesi’nin laboratuvarına taşınma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Oradaki çalışmaları bozmayacak şekilde taşınacaklarını kaydeden Elmas, bu kapsamda analiz cihazlarının taşınarak tekrar kalibre edileceğini dile getirdi.

Taşındıktan sonra, en kısa sürede laboratuvar bünyesinde daha önce yapılan analizlerin tamamının yapılması için çalışacaklarını anlatan Elmas, yangın nedeniyle tamamen devre dışı kalan Adli Kimya Fen Şubesi ve Besin ve Gıda Analizleri Şubesi’ni en kısa sürede yeniden devreye koymayı hedeflediklerini kaydetti.



