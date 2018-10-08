Sucuoğlu Kıbrıs Rum Yönetimini Doğal Gaz Arama Çalışmaları İçin Yaptığı Çağrıdan Dolayı Eleştirdi

“DOĞAL GAZ ARAMASI İÇİN ULUSLARARASI ŞİRKETLERE DAVETTE BULUNMA KARARI ALMASI BİZİM İÇİN KABUL EDİLMEZDİR”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve UBP genel başkan adayı Faiz Sucuoğlu, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de bulunan 7 numaralı parselde doğal gaz aramaları için uluslararası şirketlere davette bulunma kararı almasını eleştirdi.



Faiz Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Rum Yönetimi, Kıbrıs konusunu bir anlaşma ile sonuçlandırmak niyetinde değildir. Ne ucu kapalı, kısa sürede sonuç alıcı, Kıbrıs’ta var olan gerçeklere dayalı bir görüşme sürecine yanaşıyorlar, ne de önemli konularda ortak hareket edilmesi için bir uzlaşmaya varılmasına” dedi.



Rum Yönetimi’nin anlaşma yerine statükoyu ve Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeyi

Tercih ettiğini kaydeden Sucuoğlu, “Oysa biz haklarımızı koruma konusunda kararlıyız. Doğu Akdeniz’deki Rum tarafının ne kadar hakkı varsa bizim de o kadar hakkımız var. Rum tarafının 7 numaralı parselde doğal gaz araması için uluslararası şirketlere davette bulunma kararı alması bizim için kabul edilmezdir” ifadelerini kullandı.



Söz konusu parselin Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’de kayda geçirdiği kıta sahanlığı içinde yer aldığına işaret eden Sucuoğlu “Rum tarafının hal böyleyken attığı adıma mutlaka gerekli karşılık verilecektir. Rum tarafını bir kez daha ateşle oynamaması, doğru yola gelmesi yolunda uyarıyor, gerginlik, gasp politikası yerine anlayış ve işbirliği yoluna girmesini tavsiye ediyoruz” dedi.



