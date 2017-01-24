Sucuoğlu, İskele Kadınlar Derneği’ni Kabul etti







Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, İskele Kadınlar Derneği’ni kabul etti.

Dernek As Başkanı İlknur Çetinkaya kabulde yaptığı konuşmada

İskele Sağlık Merkezine kadın doğum ve dahiliye doktoru atamaları nedeni ile Bakan Sucuoğlu’na teşekkür ederken, Sağlık Merkezi’ne Ultrasound cihazı kazandırılması için de dernek olarak çalışma yaptıklarını söyledi.





Çetinkaya, 2016 Aralık ayı itibari ile çalışmalara başladıklarını belirterek, ultrasound cihazı alabilmek için 3 tane kermes düzenlediklerini, Gençler Birliği - Çetinkaya karşılaşmasının bilet gelirlerinin de derneğe bu amaçla bağışlandığını anlattı.





Ultrasound cihazı alabilmek icin kalan eksik meblağnın toplanması için bölgedeki şirketlerle diyaloğa geçip bağış topladıklarını da dile getiren Çetinkaya, Sağlık Bakanlığı ile bu alanda her zaman işbirliği yapma arzusunda olduklarını vurguladı.





Bakan Sucuoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini de ifade eden Çetinkaya Bakan Sucuoğlu’nun kendilerine destek belirttiğini de söyledi.

SUCUOĞLU



Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu bakanlık olarak ihtiyaç duyulan Sağlık Merkezleri için sadece ultrasound cihazı değil diğer eksiklerle ilgili ihaleye çıkıldığını söyleyerek, sağlık alanında İskele Kadınlar Derneği’nin yapmış olduğu çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür etti.



Sucuoğlu, sağlık konusunda bakanlık olarak günden güne iyileştirmeler yaptıklarını, Onkoloji Merkezi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi ve son olarak Trenyolu Polikliniği’ni hizmete koyduklarını belirterek, dernek, kurum ve kuruluşlardan gelen katkıların da çok önem arz ettiğini söyledi.