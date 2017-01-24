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24 Ocak 2017 Salı 06:53

Sucuoğlu, İskele Kadınlar Derneği’ni Kabul etti

Sucuoğlu, İskele Kadınlar Derneği'ni Kabul etti
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Sucuoğlu, İskele Kadınlar Derneği’ni Kabul etti



Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, İskele Kadınlar  Derneği’ni kabul etti.

Dernek As Başkanı İlknur Çetinkaya kabulde yaptığı konuşmada

İskele  Sağlık   Merkezine   kadın  doğum ve dahiliye doktoru atamaları nedeni ile Bakan Sucuoğlu’na teşekkür ederken, Sağlık Merkezi’ne Ultrasound cihazı kazandırılması için de  dernek olarak çalışma yaptıklarını söyledi.


Çetinkaya, 2016 Aralık  ayı  itibari  ile   çalışmalara   başladıklarını belirterek, ultrasound   cihazı  alabilmek  için  3  tane  kermes  düzenlediklerini,  Gençler  Birliği  - Çetinkaya  karşılaşmasının bilet  gelirlerinin de derneğe bu amaçla bağışlandığını anlattı.



Ultrasound cihazı alabilmek icin  kalan eksik meblağnın toplanması için bölgedeki şirketlerle diyaloğa geçip bağış topladıklarını da dile getiren Çetinkaya, Sağlık Bakanlığı ile bu alanda her zaman işbirliği yapma arzusunda olduklarını vurguladı.



Bakan Sucuoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini de ifade eden Çetinkaya Bakan Sucuoğlu’nun kendilerine destek belirttiğini de söyledi.

 

SUCUOĞLU

 
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu bakanlık olarak ihtiyaç duyulan Sağlık Merkezleri için sadece ultrasound cihazı değil diğer eksiklerle ilgili ihaleye çıkıldığını söyleyerek, sağlık alanında İskele Kadınlar Derneği’nin yapmış olduğu çalışmalardan ötürü kendilerine teşekkür etti.


Sucuoğlu, sağlık konusunda bakanlık olarak günden güne iyileştirmeler yaptıklarını, Onkoloji Merkezi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi ve  son olarak Trenyolu Polikliniği’ni hizmete koyduklarını belirterek, dernek, kurum ve kuruluşlardan gelen katkıların da çok önem arz ettiğini söyledi. 

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