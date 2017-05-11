SUCUOĞLU: İŞ İMZAYA KALDI

Bakan Sucuoğlu, Tıp-İş Sendikası ile protokol üzerinde dün görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve mutabakat sağlandığını açıkladı.Sucuoğlu, sendikanın üyeleri ile bugün değerlendirmesinin ardından bugün de protokolün imzalancağını kaydetti.Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada, bakanlık olarak sundukları protokol önerisi ile Tıp-İş’in getirdiği protokolün bir nokta dışında uyum sağladığını belirtti.Sucuoğlu, Tıp-İş’in de bugün üyeleriyle görüşerek bu konuda bilgi verdiğini ve saat 17.30’da imza için bakanlığa geleceklerini söyledi.Sucuoğlu, “İnsallah bir sonuca ulaşacağız” diye konuştu.