Sucuoğlu, hükümeti icraata davet etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, hükümeti göreve davet etti.

Sucuoğlu, hükümetin; göreve geldiği günden bu yana hükümet etmenin gereklerini yani halkın sorunlarına çare üretmeyi değil, mazeret üretmeyi kendilerine görev edindiklerini ileri sürdü.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, yazılı açıklamasında, hükümeti ve icraatlarını eleştirdi.

21 milletvekili ile birinci parti çıkarak, seçimi açık ara önde tamamlayan UBP’nin muhalefette kalmasının hiçbir şekilde izah edilemeyeceğini kaydeden Sucuoğlu, 4 parti tarafından kurulan koalisyon hükümetinin ülkenin sorunlarına çare üretemediği gibi, halkın beklentilerine de cevap veremediğini savundu.

Hükümetin sorunlara çare üretmek yerine, sadece durum tespit analizi yapmaya çalışarak halkı yanıltma yoluna gittiği görüşünü dile getiren Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Ocak 2018’den günümüze gelinceye kadar Türk Lirası’nın değer kaybı yüzde 25 seviyesinde olmuştur. Gerçek hissedilen hayat pahalılığı ise yüzde 25-30 aralığındadır. Devlet Planlama Örgütü’nün hazırladığı hayat pahalılığı ise yüzde 12.11 olarak açıklanmıştır. Temmuz 2018’de kamu çalışanlarına ve emeklilerine yansıyacak bu oran piyasada hissedilen hayat pahalılığını ne kadar karşılayacağı da şüphelidir.”

Asgari ücret konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e de eleştirilerde bulunan Sucuoğlu, “Hükümetin günübirlik çözümleri bile yerine getiremediğini sadece bahaneler üreterek halkın geleceğinden ve umutlarından çaldığını üzülerek izlemekteyiz” dedi.

Hükümetin göreve geldiği kısa süre zarfında elektrik tüketimine yaptığı zamları da eleştiren Sucuoğlu, zammın, tüm sektörlere büyük darbe vurduğunu, rekabet edilebilirliği yerle bir ederek, hizmet verememe noktasına getirdiğini ileri sürdü.

Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz pazartesi günü tüm Bakanlar Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen basın toplantısında ‘daha yapacak çok işimiz var’ sloganı ile kamuoyunu ‘cek-cak’ edebiyatı yaparak kandırmaya çalışmakta ve halkın geleceğiyle oynamaktadırlar. Hâlbuki 2018 bütçesini bile tam öngöremeyen bu hükümetin yılsonu itibari ile bütçede 500 milyon TL açık vereceği ortada olup 2009’daki gibi ülkemizi yine uçurumun eşiğine sürüklemektedirler.”

Hükümet tarafından Fiyat İstikrar Fonu (FİF) ayarlaması yapıldığını ve akaryakıt zamlarının vatandaşa yansıtılmadığının söylenmesine rağmen, yine aynı hükümet tarafından FİF gelirinin düştüğünün dile getirildiğine dikkat çeken Sucuoğlu, 2018 bütçe gelir gider dökümlerine bakıldığında gerçekle hükümetin söylemlerinin örtüşmediğini savundu.

“TC KAYNAKLARININ ÜLKEYE KAZANDIRILMAMASI BECERİKSİZLİK”

Sucuoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“TC-KKTC ekonomik işbirliği protokolü çerçevesinde ülkeye hibe ve kredi toplamı olan ve 2017’den devir edilen kaynaklarla yaklaşık 2,2 milyar TL olan bu kaynaklardan sadece savunma giderleri karşılanmış olup geriye kalan miktar kullanılmamıştır. Kamu maliyesinin ve ülke ekonomisinin bu kadar sıkıntılı bir süreçten geçtiği bir dönemde bu kaynakların ülkeye kazandırılmaması tam bir beceriksizliktir.”

