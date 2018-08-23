banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.572
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8177
EURO
6.9689
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak
CİNAYET ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Erhürman: “Alo 171 Şikayet Hattına Gelen Şikayetler Mutlaka Değerlendirilecek”
ERHÜRMAN: “ALO 171 ŞİKAYET HATTINA...
Sucuoğlu: “Hükümet Şikayet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”
SUCUOĞLU: “HÜKÜMET ŞİKÂYET, MAZERET..”
banner282

Sucuoğlu: “Hükümet Şikayet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu “yaşanan döviz krizi ve başarısızlık karşısında hükümetin şikâyet, mazeret ve laf değil, iş üretmesi gerektiğini” kaydetti.

Sucuoğlu: “Hükümet Şikayet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu “yaşanan döviz krizi ve başarısızlık karşısında hükümetin şikâyet, mazeret ve laf değil, iş üretmesi gerektiğini” kaydetti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 10:11
Sucuoğlu: “Hükümet Şikayet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”


Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu “yaşanan döviz krizi ve başarısızlık karşısında hükümetin şikâyet, mazeret ve laf değil, iş üretmesi gerektiğini” kaydetti.

Yaptığı yazılı açıklamada, dörtlü koalisyon hükümetinin “yalpaladığını” ve kendi içindeki uyumsuzluk nedeniyle düşünmeden aldığı kararlarla halkın sıkıntılarını daha da ağırlaştırdığını savunan Sucuoğlu, Başbakan’ın açıkladığı önlemler paketinin akıbetinin aradan günler geçmesine rağmen belli olmadığını iddia etti.

Başbakan’ın, marketleri gezerek fiyatlardan şikâyetçi olduğuna işaret eden Sucuoğlu, Başbakan’ın açıklamalarıyla tüm marketleri zan altında bıraktığını, Başbakan Yardımcısı’nın da “etrafa sünnetçi korkusu yaymasına” rağmen hükümetin henüz ortaya ciddi bir icraat koyamadığını ileri srüdü.

Yapılması gerekenin, sektörler göz ardı edilmeden, halk düşünülerek, sapla samanı ayırmak ve yasaları eksiksiz uygulamak olduğunu kaydeden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Hükümet, şikâyet, mazeret, laf değil iş üretmelidir. Hükümet, ‘felaket büyük. İstismarlar, fırsatçılar var. Halkın derdini, sıkıntının büyüklüğünü anlıyoruz’ gibi laflarla gün geçirmekten vazgeçmeli, derhal Anavatan Türkiye ile gereken temasları yapıp sonuçlandırmalı ve sorunları aşmaya odaklanmalıdır. Halkımız bir takvim çerçevesinde, ne gün ne yapılacağını bilmek ve o gün o işin yapılacağını görmek istiyor.”

 

banner288
Son Güncelleme: 23.08.2018 13:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde Sertaç Gönültaş Konser Verdi
10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde Sertaç Gönültaş Konser Verdi
Lefkoşa-gazimağusa Yolunda Trafik Kazası Oldu
Lefkoşa-gazimağusa Yolunda Trafik Kazası Oldu
KSP Halkı “Anti-Emperyalist Halk Cephesi” Hükümeti Kurmaya Çağırdı
KSP Halkı “Anti-Emperyalist Halk Cephesi” Hükümeti Kurmaya Çağırdı
Erhürman: “Alo 171 Şikayet Hattına Gelen Şikayetler Mutlaka Değerlendirilecek”
Erhürman: “Alo 171 Şikayet Hattına Gelen Şikayetler Mutlaka Değerlendirilecek”
Sugel: “Hayvan Refahı Yasası Neden Uygulanmıyor?”
Sugel: “Hayvan Refahı Yasası Neden Uygulanmıyor?”
YDP Başkanı Arıklı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
YDP Başkanı Arıklı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak
Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak
Apartman komşusundan 10 ton su çaldı
Apartman komşusundan 10 ton su çaldı
Lefke Turizm Derneği Derinya ve Aplıç kapılarının en erken zamanda açılmasını talep etti
Lefke Turizm Derneği Derinya ve Aplıç kapılarının en erken zamanda açılmasını talep etti
KKTC’de 3500 aileye kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi
KKTC’de 3500 aileye kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim