Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ocak 2017 Cuma 11:09

SUCUOĞLU: “GÜZELYURT HASTANESİ İÇİN YAKIN ZAMANDA YENİDEN İHALEYE ÇIKACAĞIZ”

,

SUCUOĞLU: 'GÜZELYURT HASTANESİ İÇİN YAKIN ZAMANDA YENİDEN İHALEYE ÇIKACAĞIZ”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
SUCUOĞLU: “GÜZELYURT HASTANESİ İÇİN YAKIN ZAMANDA YENİDEN İHALEYE ÇIKACAĞIZ”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt Hastanesi için yakın zamanda yeniden ihaleye çıkacaklarını,  Bakanlık olarak hastaneyi yapma kararlılığında olduklarını söyledi.

Sucuoğlu,  Güzelyurt Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bölge milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerine Güzelyurt Hastanesi konusundaki son gelişmeleri aktardı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, yeni yapılacak hastanenin ihalesi konusunda bir takım aksilikler olduğunu, bu nedenle hastane ihalesini iptal ettiklerini söyledi.

Sucuoğlu, 3 Aralık 2016 tarihinde hastane ihalesinin gazete yoluyla ilan edildiğini, 23 Aralık 2016’da ise kapanacağını tüm müteahhitlere duyurduklarını anlattı. Sucuoğlu  şunları aktardı:

“Genel şartnamenin 31. Maddesinin 6. Fıkrasında belirtilen bir seferde 16.560 metre kare iş yapmış müteahhitlerin tam puan alır şartına yoğun itirazlarda bulunuldu ve müteahhitlerimizin çok büyük bir kısmının ihaleye teklif vermeyeceği tespit edilmiştir. Ortaya çıkan kargaşayı önlemek ve daha çok müteahhidin ihaleye katılmasını sağlamak amacıyla, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak adına ihale sürecini daha şeffaf yürütmek gayesi ile bakanlığımız ihaleyi iptal etmek durumunda kalmıştır.”

Güzelyurt bölgesinin uzun yıllardır ilçe olmasına karşın gerekli yatırımların yapılamadığını belirten Sucuoğlu, olası bir anlaşmada Güzelyurt’u verilecek bir bölge olarak görmediklerini de söyledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Faiz SucuoğluGüzelyurt HastanesiIhale
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI, ÖZGÜRGÜN VE DENKTAŞ’I KABUL ETTİ AKINCI, ÖZGÜRGÜN VE DENKTAŞ’I KABUL ETTİ
BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, İSVİÇRE'YE GİDİYOR BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, İSVİÇRE'YE GİDİYOR
DİKKAT! GRİPLE BAŞLAYIP, ZATÜRREYE ÇEVİREBİLİR! DİKKAT! GRİPLE BAŞLAYIP, ZATÜRREYE ÇEVİREBİLİR!
ÇAM KESE BÖCEĞİYLE MÜCADELEDE HAVADAN İLAÇLAMA BUGÜN TAMAMLANIYOR ÇAM KESE BÖCEĞİYLE MÜCADELEDE HAVADAN İLAÇLAMA...
GÖNYELİ BELEDİYESİ İLE GAZETECİLER BİRLİĞİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI GÖNYELİ BELEDİYESİ İLE GAZETECİLER BİRLİĞİ...
ERENKÖY MÜCAHİTLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI ERENKÖY MÜCAHİTLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

AKINCI, ÖZGÜRGÜN VE DENKTAŞ’I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı...

Haberi Oku