SUCUOĞLU: “AMACIMIZ KAVGA DEĞİL, UZLAŞMADIR”

Sağlık Bakan Faiz Sucuoğlu, TIP-İŞ ile işbirliğine hazır olduklarını, taleplerini karşılamak amacıyla teknik kurulları dahi göreve çağırdıklarını ancak sendikanın bakanlıkla birlikte çalışmak yerine grev kararı aldığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, TIP-İŞ yetkilileri ile uzun süredir görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kendileri ile yüzde yüz hemfikiriz. Bizim amacımız kavga etmek değil, uzlaşmaktır” dedi.

Son olarak 5 Mayıs’ta TIP-İŞ’in taleplerini içeren bir yazının kendilerine ulaştığını ifade eden Sucuoğlu, bu taleplere de yüzde yüz destek beyan ettiklerini kaydetti.

Sucuoğlu, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin kendilerine verdiği desteğe de teşekkür ederek, önceliklerinin her zamanki gibi devlette uzlaşıyı sağlamak olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, özellikle Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40’ncı maddesinde bulunan Özel Hasta Bakma hakkının yeni yasada muayene ve tetkikle her türlü tedaviyi içerecek şekilde yeniden düzenlenmesine olumlu baktıklarını dile getirerek, bunun yanında özlük hakları ile ilgili de büyük mücadele vererek belli bir noktaya geldiklerini anlattı.

TIP-İŞ’in bu çalışmaya eski doktorları da dahil etme talebinin ise bir yasal değişikliğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Sucuoğlu, bu değişiklik öncesinde teknik kurul çalışması yapılması gerektiğini kaydetti.

Maliye Bakanlığı ve diğer meslek sendikalarının teknik kurul toplantılarına katılarak görüş ortaya koyması gerektiğini söyleyen Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“Bir günde yasa hazırlanmaz, bu bir süreç gerektirir ancak sendika hemen yasa değişikliği talep ediyor. Talebi sunup ardından greve çıktılar. Bizden gerçekten ne istiyorlar anlamak zor. Bizim taleplere negatif bir duruşumuz yoktur. Amacımız kavga etmek değil uzlaşmaktır. Bu grevden mağdur olan halkımızdır. Halkın mağduriyeti kabul edilemez.”