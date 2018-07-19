banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93087
ALTIN
188.859
DOLAR
4.8269
STERLİN
6.2626
EURO
5.5963
Cep telefonunu çalan kişi tutuklandı
CEP TELEFONUNU ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI
İskele’de motosiklet kazası
Son Dakika
İSKELE'DE MOTOSİKLET KAZASI
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Erhürman: Hükümetin en büyük sorunu TL’deki değer kaybı
BAŞKA KOALİSYON ARAYIŞI YOK
banner282

Sucuoğlu: “20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Ve Huzur Günleri Başlamıştır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak için 1963’ten 1974’e kadar zorlu mücadeleler verdiğini ve Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve huzur günlerinin başladığını kaydetti.

Sucuoğlu: “20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Ve Huzur Günleri Başlamıştır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak için 1963’ten 1974’e kadar zorlu mücadeleler verdiğini ve Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve huzur günlerinin başladığını kaydetti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:49
Sucuoğlu: “20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Ve Huzur Günleri Başlamıştır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak için 1963’ten 1974’e kadar zorlu mücadeleler verdiğini ve Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve huzur günlerinin başladığını kaydetti.

Sucuoğlu, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, Kıbrıs Türk halkı, geçen 44 yıllık süre içerisinde adada bir çözüm bulunması ve Türk ve Rum toplumlarının barış içinde yaşaması için büyük çabalar göstermesine rağmen Rum tarafının isteksizliği neticesinde tüm çabaların, sonuçsuz kaldığını belirtti. Faiz Sucuoğlu, “Uluslararası camia ise, Kıbrıs Türk halkının çözüm için ortaya koymuş olduğu tüm gayretleri görmesine rağmen insan haklarına aykırı ezici izolasyonları Kıbrıs Türk halkının üzerinde uygulamış ve uygulamaya devam etmektedir” dedi.
Faiz Sucuoğlu, “Karşımıza çıkan tüm engelleri elbirliğiyle çözebilecek güce sahip bir toplum olarak, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile inanç ve kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de ilerlemeye devam edecek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğünde oluşabilecek bir çözüm için uğraşacağız” ifadelerini kullandı.
Sucuoğlu, başta özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’na katılıp omuz omuza savaşan Mehmetçik ve Mücahitlere şükranlarını sundu, şehitleri andı ve Kıbrıs Türkü’nün Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.
 

banner288
Son Güncelleme: 19.07.2018 14:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adaya Barış Getiren Unutulmaz Harekatın 44. Yıl Dönümü!
Adaya Barış Getiren Unutulmaz Harekatın 44. Yıl Dönümü!
Parıs Hilton, Kuzey Kıbrıs'ta Vereceği Partiyi 1 Hafta Erteledi!
Parıs Hilton, Kuzey Kıbrıs'ta Vereceği Partiyi 1 Hafta Erteledi!
AA: “Kıbrıs Barış Harekatı'na Giden Süreçte Öncelik Diplomasi Oldu”
AA: “Kıbrıs Barış Harekatı'na Giden Süreçte Öncelik Diplomasi Oldu”
MDP: “Türk Ordusu Yegane Güvencemizdir”
MDP: “Türk Ordusu Yegane Güvencemizdir”
CTP’li Güzelyurt Belediye Meclisi Üyeleri, Belediyenin Gelir Ve Harcamalarının Açıklanmasını Talep Etti
CTP’li Güzelyurt Belediye Meclisi Üyeleri, Belediyenin Gelir Ve Harcamalarının Açıklanmasını Talep Etti
Ksp, Stabil Bir Para Birimine Geçilmesi Gerektiğini Belirtti
Ksp, Stabil Bir Para Birimine Geçilmesi Gerektiğini Belirtti
Özyiğit, İskele Tmk Binasının Yapımına Başlanacağını Açıkladı
Özyiğit, İskele Tmk Binasının Yapımına Başlanacağını Açıkladı
Arıklı: “mutlaka B Planına İhtiyaç Var… Kıbrıs Türk Halkı Çaresiz Şekilde Beklemek Durumunda Değil”
Arıklı: “mutlaka B Planına İhtiyaç Var… Kıbrıs Türk Halkı Çaresiz Şekilde Beklemek Durumunda Değil”
Denktaş: “akıncı’ya Müzakerelerle İlgili Yöntem Değişikliği Konusunda Bir Öneride Bulunduk
Denktaş: “akıncı’ya Müzakerelerle İlgili Yöntem Değişikliği Konusunda Bir Öneride Bulunduk"
Ubp Genel Başbakanı Özgürgün: “geleceği Güvence Altına Alan Bir Çözümü Destekliyoruz”
Ubp Genel Başbakanı Özgürgün: “geleceği Güvence Altına Alan Bir Çözümü Destekliyoruz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim