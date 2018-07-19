Sucuoğlu: “20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Ve Huzur Günleri Başlamıştır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta insanca yaşama ve var olma hakkını korumak için 1963’ten 1974’e kadar zorlu mücadeleler verdiğini ve Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve huzur günlerinin başladığını kaydetti.



Sucuoğlu, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, Kıbrıs Türk halkı, geçen 44 yıllık süre içerisinde adada bir çözüm bulunması ve Türk ve Rum toplumlarının barış içinde yaşaması için büyük çabalar göstermesine rağmen Rum tarafının isteksizliği neticesinde tüm çabaların, sonuçsuz kaldığını belirtti. Faiz Sucuoğlu, “Uluslararası camia ise, Kıbrıs Türk halkının çözüm için ortaya koymuş olduğu tüm gayretleri görmesine rağmen insan haklarına aykırı ezici izolasyonları Kıbrıs Türk halkının üzerinde uygulamış ve uygulamaya devam etmektedir” dedi.

Faiz Sucuoğlu, “Karşımıza çıkan tüm engelleri elbirliğiyle çözebilecek güce sahip bir toplum olarak, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile inanç ve kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de ilerlemeye devam edecek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğünde oluşabilecek bir çözüm için uğraşacağız” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, başta özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’na katılıp omuz omuza savaşan Mehmetçik ve Mücahitlere şükranlarını sundu, şehitleri andı ve Kıbrıs Türkü’nün Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

