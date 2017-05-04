FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mayıs 2017 Perşembe 09:56

Suçlu Kim?

Suçlu Kim?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de faaliyet gösteren Şato Romans isimli meyhane içerisinde müşteri olarak bulunan Feriha Kutruza’ya ait el çantası içerisinden cüzdanını çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Emine Timel tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Özkalaycı olayla ilgili bulguları aktardı. Özkalaycı huzurda bulunan zanlı Emine Timel’in 3 Mayıs tarihinde saat 23.45 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren Şato Romans isimli meyhanede gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında ayni masada yanında oturan müşteki Feriha Kutruza’ya ait çanta içerisinden cüzdanını ve içerisinde bulunan 1800 TL nakit parayı çaldığı gerekçesi ile aleyhine şikâyet olduğunu belirtti. Polis şikâyetin ardından tespit edilerek tutuklanan zanlı aleyhine bir soruşturma başlatıldığını henüz konu cüzdan ile içerisinde bulunan paraların bulunmadığını belirtti.

Polis memuru Süleyman Özkalaycı olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadesi alınacağını belirterek zanlının ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Emine Timel kendisinin bir suç işlemediğini konu kadının o gece kendisini bir erkek şahısla konuştuğu gerekçesi ile tehdit etiğini daha sonra Tuvalette peşine düşerek cüzdanımı çaldın üstünü arayacağım diyerek zorla üstünü aradığını söyledi. Zanlı ayrıca üzerinde hiçbir şey bulunmadığını sonrada polislerin gelip kendisini tutukladığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar meselenin aydınlatıla bilmesi ve suçlu suçsuzun ortaya çıkması için zanlının ilk etap da 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Suçlu Kim?
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurşunlamaya Toplam 12 Yıl Kurşunlamaya Toplam 12 Yıl
Bakan Dürüst, Yeni Akıncılar Yolu İle İlgili Açıklamalar Yaptı Bakan Dürüst, Yeni Akıncılar Yolu İle İlgili...
Erçetin Kıbrıs’a Öğretmen Oldu Erçetin Kıbrıs’a Öğretmen Oldu
“9. Özel Atletizm Oyunları” Başladı “9. Özel Atletizm Oyunları” Başladı
Meclis Genel Kurulu “trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü Toplandı (1) Meclis Genel Kurulu “trafik Güvenliği” Konusunda...
Merkezi Cezaevi’ndeki Hükümlülere Trafik Oryantasyon Ve Güvenli Sürüş Eğitimi Verildi Merkezi Cezaevi’ndeki Hükümlülere Trafik Oryantasyon...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Kurşunlamaya Toplam 12 Yıl

Haberi Oku