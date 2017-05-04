Suçlu Kim?

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de faaliyet gösteren Şato Romans isimli meyhane içerisinde müşteri olarak bulunan Feriha Kutruza’ya ait el çantası içerisinden cüzdanını çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Emine Timel tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Özkalaycı olayla ilgili bulguları aktardı. Özkalaycı huzurda bulunan zanlı Emine Timel’in 3 Mayıs tarihinde saat 23.45 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren Şato Romans isimli meyhanede gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında ayni masada yanında oturan müşteki Feriha Kutruza’ya ait çanta içerisinden cüzdanını ve içerisinde bulunan 1800 TL nakit parayı çaldığı gerekçesi ile aleyhine şikâyet olduğunu belirtti. Polis şikâyetin ardından tespit edilerek tutuklanan zanlı aleyhine bir soruşturma başlatıldığını henüz konu cüzdan ile içerisinde bulunan paraların bulunmadığını belirtti.Polis memuru Süleyman Özkalaycı olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadesi alınacağını belirterek zanlının ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Emine Timel kendisinin bir suç işlemediğini konu kadının o gece kendisini bir erkek şahısla konuştuğu gerekçesi ile tehdit etiğini daha sonra Tuvalette peşine düşerek cüzdanımı çaldın üstünü arayacağım diyerek zorla üstünü aradığını söyledi. Zanlı ayrıca üzerinde hiçbir şey bulunmadığını sonrada polislerin gelip kendisini tutukladığını söyledi.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar meselenin aydınlatıla bilmesi ve suçlu suçsuzun ortaya çıkması için zanlının ilk etap da 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.