Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken detektör köpek ‘Liz’e takılan Mehmet Dadük ve Emrah Paklacı dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı

Ülkeye çalışmak için geldikleri öğrenilen 26 yaşındaki Mehmet Dadük ve 23 yaşındaki Emrah Paklacı, önceki gün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak istedikleri esnada rutin kontroller sırasında detektör köpek ‘Liz’e takıldılar.

Narkotik detektör köpeğin tepki vermesi ile görevli polisler, Dadük ve Paklacı’nın eşyaları ve üzerlerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada Dadük’ün üzerinde 3 gram, Paklacı’nın üzerinde ise yarım gram Hint Keneviri ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, suçlarını itiraf eden zanlılar tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlılar aleyhinde soruşturmanın devam ettiğini belirterek, Dadük ve Paklacı’nın 2’şer gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Suçlarını itiraf ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, Dadük ve Paklacı’nın kanunsuz uyuşturucu Madde Hint Keneviri “İthal ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlıların ülkeye giriş yapmak istedikleri esnada detektör köpeğin tepki vermesi ile üzerlerinde arama yapıldığını ve her iki zanlının da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Zanlıların işledikleri suçu itiraf ettiğini belirten Sevinç, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 2’şer gün tutukluluk talebinde bulundu.

Havadis - Devrim DEMİR