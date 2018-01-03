Suç teknik olarak “Tecavüz”

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Antalya Pansiyonda 16 yaşından küçük kız çocuklarının fuhuş yaptığı ihbarı üzerine yapılan baskında, konu pansiyon içerisinde yaşları 17 olan zanlılar A.G ve T.G isimli iki erkek şahsın 14 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile cinsel münasebette bulundukları gerekçesi ile tutuklandı. Tutuklanan zanlılar A.G ve T.G ile pansiyonun işletmecisi Turhan Kumru dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 30 Aralık tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Antalya Pansiyon’da küçük kız çocuklarının fuhuş yaptıkları bilgisi üzerine konu yere baskın yapıldığını söyledi. Polis yapılan baskında pansiyonun 1 numaralı odası içerisinde huzurda bulunan zanlılar A.G ile T.G’nin yaşları 14 olan ikiz kız kardeşler ile cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilmesi üzerine tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ergüleç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında konu pansiyonun işletmecisi olan 75 yaşındaki Turhan Kumru’nun da suçun işlenmesine göz yumduğu gerekçesi ile tutuklandığını belirtti.

Polis zanlılar A.G ile T.G’nin söz konusu kız çocukları ile cinsel münasebette bulunması sonucunda teknik olarak “16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz” ve “16 yaşından küçük kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girmek için alı koyma” suçunu işlediklerini söyledi. Polis, zanlı Turhan Kumru aleyhine ise “kontrolü altındaki binada 16 yaşındaki kız çocuğunun cinsel ilişkiye girmesine müsaade etme” suçlarından başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar teminat şartlarını belirlerken zanlılar A.G ile T.G’nin yaşlarının 17 yaşında çocuk olmalarını da dikkate aldığını belirtti. Kıdemli Yargıç zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı tüm zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 2 gün ispati vücut etmelerine emir verdi. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar ayrıca zanlılar A.G ile T.G’nin KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.