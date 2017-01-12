SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA TASARISI MECLİS KOMİTESİNDE





Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, komite, gündemindeki; ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.

Toplantıya, Komite Başkanı, UBP Milletvekili Ersin Tatar, UBP Milletvekilleri Hamit Bakırcı ve Hasan Taçoy, CTP Milletvekilleri Birikim Özgür ve Biray Hamzaoğulları ile DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu yanında, ilgili yetkililer de katıldı.