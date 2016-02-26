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Şubat’ın Son Günlerinde Hava Nasıl Olacak

Şubat’ın Son Günlerinde Hava Nasıl Olacak

Şubat’ın Son Günlerinde Hava Nasıl Olacak

Şubat’ın Son Günlerinde Hava Nasıl Olacak

26 Şubat 2016 Cuma 12:38
Şubat’ın Son Günlerinde Hava Nasıl Olacak
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 Meteoroloji Şubat’ın son günlerinin sıcak ve yağışsız olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Şubat - 4 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemiyle nispeten serin ve nemli hava kültesinin etkisinde olan bölge, pazar, pazartesi ve salı günleri yüksek basınç sistemiyle ılık hava kütlesinin etkisine girecek.

Yarın öğleden sonra yer yer sağanak yağmur görülecek. Önümüzdeki hafta hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 23 – 26 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette cumartesi günü zaman zaman kuvvetli esecek.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Hava Durumu Şubat Ayı
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