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Şubat- Ağustos Arasında 43,313 Çalışma İzni, 243 İş Kurma İzni, 384 Öğrenci Çalışma İzni Verildi

Şubat- Ağustos Arasında 43,313 Çalışma İzni, 243 İş Kurma İzni, 384 Öğrenci Çalışma İzni Verildi

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:50
Şubat- Ağustos Arasında 43,313 Çalışma İzni, 243 İş Kurma İzni, 384 Öğrenci Çalışma İzni Verildi
ÇALIŞMA İZİN MERKEZİ’NDE MÜHÜR İŞLEMLERİ ARTIK DAHA HIZLI

Yapılan yeni düzenlemeyle,  geçtiğimiz aydan başlayarak;  Çalışma İzin Merkezi’nde başvuru yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde çalışma izni mühürü pasaportlara vurularak işverenlere teslim ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu çalışanların çalışma izin işlemlerinin yapıldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma İzin Merkezi’nde, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini ve hızını arttırmak amacıyla Bakanlık bir takım önlemler alarak yeni düzenlemeler yaptı.
Daha önce çalışma izin mühürü vurdurmak isteyen işverenler tarafından Çalışma İzin Merkezi’ne sunulan pasaportlar 3 ay içinde teslim edilirken, yeni düzenlemeyle Çalışma İzin Merkezi’nde başvuru yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde çalışma izni mühürü pasaportlara vurularak işverenlere teslim ediliyor.
TAKİP BELGESİ İLE BİLGİ EDİNME 
Çalışma İzin Merkezi’ne işlem yaptırmak için başvuran işveren ya da işveren vekillerine Bakanlık tarafından takip belgesi verilerek, çalışma izni, iş kurma izni ve öğrenci çalışma izni işlemleri hakkında bilgilendirme sağlanıyor.
İşveren ve işveren vekilleri tarafından çalışma izin işlemlerinin başlatıldığını belirten evrak teslim tarihinin bulunduğu takip belgesiyle; Çalışma İzin Merkezi’ne başvurulması halinde,  işlem süreci hakkında bilgi alınabilir.
SON 7 AYDA 43,313 ÇALIŞMA İZNİ, 243 İŞ KURMA VE 384 ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZNİ MÜHÜRÜ
Çalışma İzin Merkezi’nde hayata geçirilen yeni uygulama ile çalışma izni başvurusu yapanlara günlük ortalama 400 mühür vuruluyor. CTP-HP-DP-TDP Dörtlü Koalisyon Hükümeti’nin göreve geldiği Şubat ayında 4902, Mart ayında 5880, Nisan ayında 5997, Mayıs ayında 9914, Haziran ayında 6523, Temmuz ayında 6065, Ağustos ayında ise 4032 olmak üzere, Çalışma İzin Merkezi tarafından toplam 43,313 çalışma izni mühürü verildi.
Şubat- Ağustos 2018 tarihleri arasında Çalışma İzin Merkezi tarafından 243 iş kurma izni mühürü verilirken, aynı tarihler arasında 384 öğrenci çalışma izni işlemi yapıldı. 
 

Son Güncelleme: 05.09.2018 13:49
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