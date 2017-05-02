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02 Mayıs 2017 Salı 08:31

Suat Aşır Cezaevine Gönderildi

Suat Aşır Cezaevine Gönderildi
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20 Nisan Tarihinde Gamze Pehlivan'ı öldüren Suat Aşır 3 ay cezaevine gönderildi

Yıllardır birlikte yaşadığı Gamze Pehlivan’ı 39 kez bıçaklayan üzerine bezin döküp canlı canlı yakan katil zanlısı Suat Aşır bugün yeniden mahkemeye çıkartıldı. Suat Aşır 3 ay cezaevine gönderildi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yerleşkesinde 20 Nisan tarihinde meydana gelen olayda yıllardır birlikte yaşadığı 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı vahşice katleden katil zanlısı Suat Aşır bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıltı. Cinayeti işlediği 20 Nisan tarihinden beridir tutuklu bulunan zanlı Aşır tasarlayarak adam öldürme başta olmak üzere birçok davadan yargılanacak.
Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

CANLI CANLI YAKMIŞTI

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yerleşkesinde 20 Nisan tarihinde yaşanan olayda zanlı günlerce takibe aldığı imam nikâhlı eşi 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı 39 kez bıçaklamış üzerine benzin dökerek canlı canlı yakmıştı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan zanlı Lefkoşa’da kıskıvrak yakalanmıştı. 
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Suat Aşır Cezaevine Gönderildi
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