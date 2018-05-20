Su tankeri devrildi sürücü yaralandı

Haspolat - Taşkent arasında bu sabah meydana gelen kazada, su tankeri devrildi, sürücü 56 yaşındaki Ömer Bozkurt yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu sabah 9.15 sıralarında Haspolat -Taşkent arasında bulunan Lefkoşa kuzey çevre yolunun yakınlardaki isimsiz toprak yol içerisinde, Ömer Bozkurt’un (E-56), yönetimindeki 01 PB 420 plakalı su tankeri ile, güneyden kuzeye doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu aracın yoldan çıkarak yaklaşık 13 metre derinliğindeki yamaca sağ yan kısmı üzerine devrildiği kaydedildi.