Su Kesintisi Olmayacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Su İşleri Dairesi, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) isale hattında yapacağını duyurduğu teknik bakım çalışmalarını ileriki bir tarihe ertelediğini bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Su İşleri Dairesi, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) isale hattında yapacağını duyurduğu teknik bakım çalışmalarını ileriki bir tarihe ertelediğini bildirdi.

Açıklamada, bugün başlaması planlanan ve 3 Mart tarihine kadar sürecek çalışmaların yağışlı hava beklentisinden dolayı ileriki bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

SU KESİNTİSİ OLMAYACAK

DSİ isale hattındaki çalışmaların ertelenmesi dolayısıyla Ercan Havalimanı, Kırklar, Erdemli, Akdoğan, Beyarmudu, Türkmenköy, Çayönü, Güvercinlik ve Dörtyol yerleşim birimlerinde su kesintisinin yaşanmayacağı da belirtildi.