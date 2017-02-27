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27 Şubat 2017 Pazartesi 13:51

Su İşleri Dairesi’nden Açıklama

Su İşleri Dairesi'nden Açıklama
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Su İşleri Dairesi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek su kesintilerle ilgili vatandaşa uyarılarda bulundu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, DSİ İsale hattında, teknik bakım yapılacağı için yarın ve 3 Mart tarihleri arasında Ercan Havalimanı, Kırklar, Erdemli,Akdoğan, Beyarmudu, Türkmenköy, Çayönü, Güvercinlik ve Dörtyol yerleşim birimlerine su verilemeyecek.

Bu arada, Su Dairesi açıklamasına göre, Alayköy ve güzergahındaki askeri birlikleri besleyen Serhatköy-Alayköy içme suyu hattında patlak oluştuğu için bugün sabahtan, yarın saat 16.00’ya kadar hattan su alan yerleşim yerlerine su verilemeyecek.

Açıklamada, vatandaşlara  suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yapıldı.


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