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20 Aralık 2016 Salı 12:28

Su İşleri Dairesi Ve Hayvancılık Dairesi Müdürleri, Lapta Belediye Başkanı’nın İddialarını Yanıtladı

Su İşleri Dairesi Müdürü Mustafa Kutrafalı ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Burcu Vudalı, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’un KKTC Su Temin Projesi kapsamında adaya gelen suyun Akdeniz köyüne bağlanması için ilgili bakanlık ve dairenin çaba göstermediği, kendi çabalarıyla suyun bölgeye ulaştığı yönündeki açıklamaları ile Hayvancılık Dairesi’ne yönelik suçlamalarını yanıtladı.

Su İşleri Dairesi Ve Hayvancılık Dairesi Müdürleri, Lapta Belediye Başkanı'nın İddialarını Yanıtladı
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Su İşleri Dairesi Müdürü Mustafa Kutrafalı ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Burcu Vudalı, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’un KKTC Su Temin Projesi kapsamında adaya gelen suyun Akdeniz köyüne bağlanması için ilgili bakanlık ve dairenin çaba göstermediği, kendi çabalarıyla suyun bölgeye ulaştığı yönündeki açıklamaları ile Hayvancılık Dairesi’ne yönelik suçlamalarını yanıtladı.

KUTRAFALI: “PROJE VE İHALE SU İŞLERİ DAİRESİ TARAFINDAN YAPILDI”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Su İşleri Dairesi Müdürü Mustafa Kutrafalı, KKTC Su Temin Projesi çerçevesinde adaya ulaşan suyun, Su İşleri Dairesi ve Devlet Su İşleri’nin işbirliği ve çalışmalarıyla etap etap bölgelere dağıtıldığı ifade ederek, söz konusu çalışmaların bu iki kurumun uhdesinde olduğunu hatırlattı.

Bu çerçevede suyun bölgelere ulaşması için gereken ilave yatırımların, ilgili daire olan Su İşleri Dairesi’nin girişimleriyle TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden temin edilmekte olduğunu ifade eden Kutrafalı, Akdeniz köyü ile ilgili projenin de bu çerçevede ele alındığını belirtti.

Söz konusu projenin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi’nin Proje İnşaat Şubesi tarafından hazırlandığı ve ihalesinin yapıldığını vurgulayan Kutrafalı, “Dolayısıyla Sayın Namsoy’un devletin ilgili birimlerini dışlayıcı ve suçlayıcı açıklamaları gerçekleri yansıtmamaktadır” dedi.

Kutrafalı, Akdeniz köyüne su götürülmesi için yapılan ilave yatırımlar için gereken kaynağın kullanımının TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden karşılanmasının yanında, söz konusu 50 bin TL’lik kaynağın ilgili ita amiri olan dairenin emriyle harcandığını da vurguladı.

VUDALI: “HERHANGİ BİR BAŞVURU YOK”

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’un hükümetin Akdeniz köyüne organize ağıl yeri verilmediği yönündeki iddialarını yanıtlayan Hayvancılık Dairesi Müdürü Burcu Vudalı ise, ilgili daire olan Hayvancılık Dairesi’ne Akdeniz köyüne organize ağıl yeri verilmesi yönünde herhangi bir talep ve başvuru yapılmadığını söyledi.

Vudalı, Sadrazamköy ile Kayalar köylerinin yol ve elektrik projesinin Hayvancılık Dairesi tarafından yaklaşık üç yıl önce yaptırıldığını, ancak ihale sürecinin uzun süreceği gerekçesiyle belediyenin projeyi üstlenmek istediği ve bu nedenle ihaleye çıkılmayarak belediyeye devredildiğini kaydetti.

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Su İşleriLapta Belediye Başkanı
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