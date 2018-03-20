Sterlin 5.5, dolar 4 TL sınırında

GÖZLER FED’DE: Amerikan Merkez Bankası Fed’in faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak. Uzmanlar, bu hafta döviz piyasasında Fed’in faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde döviz piyasasında hareketlilik görülüyor. Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren dolar 3,9525 ile 4 Aralık’tan beri en yüksek düzeyi gördü.

Euro/TL rekorlarına bu hafta da devam ediyor. Euro 4,86’yı ilk kez aşarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Euro 4,8681’e kadar yükseldi.

Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti 4,41 ile tarihi zirveyi gördü.

Sterlin ise 5.50 TL bandını da aşarak 5.54 Tl seviyelerini gördü. Dövizdeki ciddi artış hem dövizle borçlanan vatandaşı hem de ülkede neredeyse her şeyi Sterlin üzerinden yürüyen sektörleri yaralıyor.

Gözler FED’de

Fed’in faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak.

Uzmanlar, bu hafta döviz piyasasında Fed’in faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL’de 3,9550’nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 3,9170 ve 3,9000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.

Sterlin-Dolar’da artış

Yatırımcıların sterlin talebi Avrupa’da gerçekleşecek kilit Brexit zirvesinin öncesinde arttı. Dolarda ise Fed’inPowell önderliğinde düzenlenecek ilk politika toplantısının öncesinde yukarı yönlü hareket sürüyor.

Fed’in Çarşamba günü sıkılaşmaya gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanı sıra, Powell’ın bu yıl için faiz artışı tahminlerini 3’ten 4’e çıkarıp çıkarmayacağı, yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Fed toplantısından ne bekleniyor?

Kısa vade yatırımcıları, Pazartesi günü güncellenecek Brexit müzakerelerinin öncesinde sterlinde uzun pozisyonları artırıyor.

Sterlin/dolar paritesi, Londra saatiyle 09:27’de yüzde 0.2 kadar yükselerek 1.3967’ye çıktı. Avrupa merkezli bir traderdan edinilen bilgiye göre, gün içi hesaplar, euro/sterlinde küçük kısa pozisyonlar alarak pariteyi aşağı çekiyor. Euro/sterlin, TSİ 13:18’de yüzde 0.48 aşağıda seyrediyor.

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, Pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde ortak basın toplantısı düzenleyecek. İki taraf, geçiş aşamasına ilişkin anlaşmaya varma yolunda ilerleme kaydetmiş olabilir.

Geçen hafta Aralık’tan beri ilk kez 3.90’ı aşarak tarihi rekor seviyelerine yaklaşan kur yeni haftaya da yükselişle başladı. Kur ilerleyen saatlerde 3.92’den 3.9503’e yükseldi.

Türk Lirası bugün %0.5 kayıpla dolar karşısında en çok değer kaybeden 2. para birimi oldu.

Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran ve 4.83 ile tarihi zirveyi test eden euro ise bugün 4.86’yı aşarak rekorlarını sürdürdü. Sterlin/TL 5.49 ile tarihi rekor seviyelere ulaşırken sepet kur da 4.4007 ile rekor kırdı.

Uzmanlar geçen haftaki yükselişte bazı makro ekonomik dinamiklerde bozulma, jeopolitik endişeler ve azalan risk iştahının etkili olduğuna dikkat çekmişti.