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Stephen Hawkıng: “Kendi Eseri Olan Tehlikeler İnsanlığı Tehdit Ediyor”

Ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking, kendi eseri olan tehlikelerin insanlığı tehdit ettiğini söyledi.

Stephen Hawkıng: “Kendi Eseri Olan Tehlikeler İnsanlığı Tehdit Ediyor”

Ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking, kendi eseri olan tehlikelerin insanlığı tehdit ettiğini söyledi.

19 Ocak 2016 Salı 15:15
Stephen Hawkıng: “Kendi Eseri Olan Tehlikeler İnsanlığı Tehdit Ediyor”
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 Ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking, kendi eseri olan tehlikelerin insanlığı tehdit ettiğini söyledi.

Hawking, bu tehlikeler arasında nükleer savaş olasılığı, küresel ısınma ve genetik yapısı değiştirilen virüsleri saydı.

BBC tarafından düzenlenen bir konferans dizisine katılan Hawking, buna rağmen "başka dünyalar üzerinde koloniler oluşturacağı varsayılırsa, insanlığın varolmayı sürdürebileceğini" belirtti.

Hawking, "Belli bir yılda dünyada bir felaket meydana gelme olasılığı düşük olabilir, ancak bu olasılık zamanla artıyor ve gelecek bin ya da on bin yıl içinde bir felaket meydana gelmesi neredeyse kesinleşiyor" dedi.

"O zamana kadar uzaya ve diğer yıldızlara açılmış oluruz. Bu nedenle dünyadaki felaket insan ırkının sonunu getirmez" diyen Hawking, şöyle devam etti:

"Ancak gelecek yüzyıl içinde uzayda kendi kendine yetecek koloniler oluşturma olasılığımız düşük. Bu nedenle bu dönemde çok dikkatli olmalıyız."

Stephen Hawking, bilim ve teknolojideki ilerlemenin yolunda gitmeyebilecek yeni gelişmelere de neden olabileceğine dikkat çekti.

Ancak yine de insanlığın bu tehlikeleri aşabileceği görüşünde:

"İlerlemeyi durduracak ya da kaydettiğimiz ilerlemeden geri dönecek değiliz. Bu nedenle tehlikelerin farkına varmalı ve kontrol altına almalıyız. Ben iyimser bir insanım. Bunu yapabileceğimize inanıyorum."

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