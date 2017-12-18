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Steak Döner kaliteli hizmet vermeye devam ediyor!

Steak Döner kaliteli hizmet vermeye devam ediyor!

18 Aralık 2017 Pazartesi 15:43
Steak Döner kaliteli hizmet vermeye devam ediyor!
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Birbirinde lezzetli döner menüleriyle ve gerçek et dilimlerinden oluşan “Steak Döner”,  Lefkoşalı müşterilerine kaliteli hizmet ve sağlıklı bir lezzet sunuyor.

Steak Döner Direktörü Ayşem Hanım ile yaptığımız söyleşide, Steak Döner'in kalitesini ve kullandığı etin lezzetini müşterilerine tattırmak için bizzat müşterilerle kendisi ilgilendiğini söyledi.

Steak Döner'in lezzetini tadan tüm müşterilerin Steak Döner'in hizmetinden ve kalitesinden memnun olduklarını bildirmeleri kendilerini memnun ettiğini belirten Steak Döner Direktörü Ayşem hanım kaliteden hiçbir zaman ödün vermeyeceklerini belirtti.

Son Güncelleme: 18.12.2017 17:00
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