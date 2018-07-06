Sri Lanka Yetkilileri Kayıp Şahıslar Komitesi’ni Ziyaret Etti

Sri Lanka yetkililerinden oluşan bir delegasyon 3-5 Temmuz tarihleri arasında Kayıp Şahıslar Komitesi’ni (KŞK) ziyaret ederek, komite üyeleri ve komite için çalışan bilim adamlarıyla görüşmeler yaptılar.

KŞK’dan yapılan açıklamada, Sri Lanka’da yeni oluşturulan Kayıp Şahıslar Ofisi yetkilileri ve ordu temsilcilerinden oluşan konuk heyetin, KŞK yetkilileriyle kayıp şahısların bulunmasıyla ilgili yürütülen projeden çıkarılan tecrübe ve dersleri ele aldıkları ifade edildi.

Sri Lanka’da 1970lerden itibaren yaklaşık 2009 yılına kadar şiddet ve silahlı uzlaşmazlıklar yaşanmış yaklaşık 65 bin kişi kaybolmuştu. Kayıplarla ilgili çalışmaları yürütmek üzere 2018’de Kayıp Şahıslar Ofisi kurulmuştu. Ofis yetkililerinin Kıbrıs’a gerçekleştirdikleri gezi Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin katkılarıyla yapıldı.

