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Sporun Vizyonu Eğitim Semineri Antalya’da Gerçekleştirilecek

Sporun Vizyonu Eğitim Semineri Antalya’da Gerçekleştirilecek

11 Ocak 2018 Perşembe 16:45
Sporun Vizyonu Eğitim Semineri Antalya’da Gerçekleştirilecek
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Sporun Vizyonu Eğitim Semineri Antalya’da Gerçekleştirilecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından organize edilen Sporun Vizyonu Eğitim Semineri için spor yazarları bugün (12 Ocak 2018 Cuma) Antalya’ya gidiyor. Uzun yıllardır gerçekleşen, bu yıl Antalya’da dördüncüsü gerçekleştirilecek olan seminer Miracle Resort Hotel’de yer alacak. Seminer yarın (13 Ocak Cumartesi) saat 09.45’te açılış töreni ile başlayacak.

Spor Yazarlığının Milenyum Yolculuğu

Seminerin ilk oturumunda “Spor Yazarlığının Milenyum Yolculuğu” konu başlığı irdelenecek. Bu oturumda konuşmacı olarak KTSYD’nin üçüncü ve dördüncü başkanları Hasan Hastürer ile Songuç Kürşad yer alacak.

Medyada Kadın Olmak

Günün ikinci oturumunda ise “Medyada Kadın Olmak” konusu ele alınacak. Oturumda TRT Spor ve Radyo Spor sunucusu ve gazeteci Başak Koç’un yanı sıra BeinSports spor spikeri Şükran Albayrak konuşmacı olarak yer alacak.

Özen, Aydın ve Dizdar son oturumda konuşmacı olacak

Günün son oturumunda ise “Yazılı ve Görsel Medya ile Sosyal Medyanın Spor Kamuoyu Üzerine Etkisi” konusu irdelenecek. Oturumda BeinSports yorumcusu Önder Özen, NTVSpor yorumcusu Mert Aydın ve TRT Spor yorumcusu, Fanatik Gazetesi yazarı Cem Dizdar yer alacak. Spor yazarları 15 Ocak Pazartesi günü adaya dönecek.

Son Güncelleme: 11.01.2018 18:01
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