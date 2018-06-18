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‘Sporun Oskarları’ belirlendi

‘Sporun Oskarları’ belirlendi

18 Haziran 2018 Pazartesi 18:56
‘Sporun Oskarları’ belirlendi

‘Sporun Oskarları’ belirlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak verilen Yılın Başarı Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belirlendi. Ahmed Sami Topcan Spor Üstün Hizmet Ödülü Mehmet Kanan’a, Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü yüzücü Doğukan Ulaç’a verilecek.

Yılın Antrenörü Sedat Devecioğlu, Yılın Hakemi Mehmet Malek olarak belirlenirken, Zeka Özteknik Özel Ödülleri KKTC A Milli Futbol Takımı, triatlet Cem Dağdelen, atlet Yiğitcan Hekimoğlu ve voleybolcu Buğra Eryıldız’a verilecek. Omaç Başat Spor Basını Teşvik Ödülü de dernek üysei Hüseyin Evliya’ya takdim edilecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak verilen ‘Yılın Başarı Ödülleri’ açıklandı. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Sporun Oskarları” olarak da adlandırılan ve uzun zamandır üzerinde konuşulan başarı ödüllerinin sahipleri belirlendi. Ödül gecesi 2 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

Üstün Hizmet Ödülü Mehmet Kanan’a

Dernekten yapılan açıklamada voleybol ve ülke sporuna uzun yıllardır hizmetleri bulunan Vakıflar Spor Kulübü başkanı Mehmet Kanan Ahmed Sami Topcan Spor Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

Yılın Sporcusu Doğukan Ulaç

49 ülkeden 2 bin 147 kişinin katıldığı 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı kendi yaş grubu olan 18-24 yaş kategorisini 1. olarak tamamlayan ve genel klasmanda ikinci olan Doğukan Ulaç Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü’ne layık görüldü.

Yılın Antrenörü Devecioğlu, Yılın Hakemi Malek

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Yenicami’de iki yıldır başarılı sezonlar geçiren ve takımını iki yıl üst üste şampiyon yapan Teknik Direktör Sedat Devecioğlu Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü, 2017-2018 futbol sezonunda yönettiği başarılı maçlarda çok iyi bir performans gösteren Mehmet Malek ise Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’ne layık görüldü.

Teşvik Ödülü Hüseyin Evliya’ya

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyeleri arasından genç foto muhabiri Hüseyin Evliya ise Omaç Başat Spor Basını Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Zeka Özteknik Özel Ödülleri

Bu yıl CONIFA 2018 Dünya Kupası’nda final oynayan KKTC Futbol Milli takımı, triatlon dalında büyük başarılara imza atan ve kariyerinin 12. Ironman’ini kazanarak Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan ilk Kıbrıslı Türk Cem Dağdelen, geçtiğimiz yıl Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performans ve atletizmde elde ettiği başarılarla Yiğitcan Hekimoğlu ve plaj voleybolu ile bu yıl ilk kez düzenlenen kar voleybolunda sergilediği performans ve elde ettiği başarılardan dolayı da Buğra Eryıldız Zeka Ozteknik Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Ödül töreni 2 Temmuz’da

KTSYD tarafından yapılan açıklamaya göre Yılın Başarı Ödülleri Ödül Töreni 2 Temmuz Pazartesi gecesi KTSYD Fikret Ünlü Havuz başında düzenlenecek.

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