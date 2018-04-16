“Sporda Sorunlar Kongresi” LAÜ’de düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından “Sporda Sorunlar Kongresi” gerçekleştirildi. LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda ve LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen kongrede alanlarında uzman spor profesyonelleri deneyimlerini katılımcılara aktardılar.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan LAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada, “LAÜ’nün yeni açılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun ilk kongresinde bizleri yanlız bırakmayıp uzaktan ve yakından gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Bu kongrenin başlangıç yapmak için düzenlenen bir kongre olduğunu belirten Açıkada, dünyanın farklı yerlerinden gelen konuşmacıların bilgi ve birimkilerini katılımcılarla paylaşacaklarını belirtti.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen kongrede, Spor Hekimi Uzmanı, Aspatar Spor Hekimliği, Doha, Katar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Ergen “Dünya ve Türkiye’de Sporcu Sağlığı Sorunları”, KKTC Basketbol ve Futbol Federasyonları Eğitim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu “Kıbrıs’ta Beden Eğitimi Öğretmenliği Eğitimi Sorunları”, Leipzig Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ulrich Hartmann “Uygulamada Ortam Günümüzdeki Problemler- Gelecekle İlgili Sorular”, Indiana Üniversitesi Kinesiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. David Koceja “Spor Performansında Nöral Faktörlerin Rolü” ve Indiana Üniversitesi Kinesiyoloji Bölümü, Counsilman Merkezi Başkanı Prof. Dr. Joel Stager “ABD’nin Yüzmede En Başarılı Paradigması Olmadaki Nedenleri Nelerdir? & Güç ve Sprint Performansı: Genel Bakış” konulu sunumları ile bilgiler verdiler.

KKTC’de Dünden Bugüne Sporda Yaşanan Sorunlar konusu ele alındı

LAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada’nın başkanlık yaptığı ve KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, KKTC Futbol Federasyonu Başkan Vekili Orçun Kamalı, Eski Milletvekili-Spor İnsanı İltaç Karayel konuşmacı olarak katıldığı panelde “KKTC’de Dünden Bugüne Sporda Yaşanan Sorunlar” konusu ele alındı.

LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşen kongrede ise; Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil “Sporda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda Karşılaşılan Sorunlar”, Yakın Doğu Üniversitesi, Beden Eğitimi Yüksekokulu Öğretim Üyesi KKTC Doping Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cevdet Tınazcı “Kıbrıs Atletizminde Karşılaşılan Sorunlar”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Beden Eğitimi Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fikri Eralp “Türk Voleybolunda Karşılaşılan Sorunlar”, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi, Fenerbahçe Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Yrd. Doç. Dr. Alper Aşçı “Fenerbahçe Futbol Takımı Antrenman Yaklaşımları ve Sorunlar”, FİLA Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Savranbaşı “Türk Güreşinde Karşılaşılan Sorunlar”, KKTC Futbol Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa F. Acar “Türk Futbolunda Karşılaşılan Sorunlar” ve LAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi Prof. Dr. Caner Açıkada “Sporda Antrenman Sorunu” konuları üzerine katılımcıları bilgilendirdiler.