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Spor yazarları Antalya’da

Spor yazarları Antalya’da

12 Ocak 2018 Cuma 23:07
Spor yazarları Antalya’da
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Spor yazarları Antalya’da

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından organize edilen “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” için spor yazarları kafilesi dün Antalya’ya gitti ve seminerin yapılacağı Miracle Resort Hotel’e yerleşti. Kafileyi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir ziyaret ederek seminer hakkında bilgi aldı.

Seminer bugün (13 Ocak Cumartesi) sabah saat 09.45’te yapılacak açılış töreni ile birlikte başlayacak. Günün ilk oturumunda “Spor Yazarlığının Milenyum Yolculuğu”, ikinci oturumda ise “Medyada Kadın Olmak” konu başlıkları irdelenecek. Günün son oturumunda ise “Yazılı ve Görsel Medya ile Sosyal Medyanın Spor Kamuoyu Üzerine Etkisi” konu başlığı ile seminer tamamlanacak. Spor yazarları 15 Ocak pazartesi günü adaya dönecek.

Son Güncelleme: 13.01.2018 00:10
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